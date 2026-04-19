Najavljena revitalizacija hit destinacije 70-ih i 80-ih : Ovo je plan

Šoderica, umjetno jezero nastalo vađenjem šljunka, 1970-ih i 1980-ih godina bilo je popularna turistička destinacija, ne samo za stanovnike tog dijela Hrvatske već i za inozemne goste. Za sunčanih dana kupači su se nerijetko morali potruditi da bi pronašli mjesto na plaži. S godinama je oko jezera nastalo vikendaško naselje koje danas broji oko 420 kuća, a tvrtke i ustanove izgradile su odmarališta za svoje radnike.