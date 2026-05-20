Habijan: Dosta je neodgovornosti pojedinih pravosudnih dužnosnika

Ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je jutros slučaj ubojstva mladića u Drnišu. Ubojica je Kristijan Aleksić, već ranije osuđivan za ubojstvo.
Aleksić je 2023. pronađeno ilegalno oružje, no zbog toga nije završio na sudu. Zbog toga se na šibenskom sudu sada provodi nadzor.
"Radi se o jednom spisu koji se može brzo pogledati, nalaz očekujem sutra", kazao je o inspekciji poslanoj u Šibenik.
Poruka građanima uoči današnjega prosvjeda u Drnišu?
"Svjestan sam, rekao sam u ponedjeljak - ono što moramo imati u vidu, Ministarstvo i ja kao ministar odgovoran sam za kadrove, infrastrukturu--- Alati postoje, postoje visoke kazne, mjere... koji su se trebali upotrijebiti, a nisu... Svatko mora preuzeti odgovornosti, ako nalaz inspekcije pokaže nepravilnosti, inicirat ću stegovni postupak", kazao je.
"Rekao sam i u ponedjeljak da je dosta neodgovornosti pojedinih pravosudnih dužnosnika", dodaje.
Je li se zločin mogao spriječiti?
Kazneno pravo dolazi na kraju. Razmisljamo o višim kaznama. Je li to doživotni zatvore? Ne znamo, možemo razmisliti". kazao je.
