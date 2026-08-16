Požar kod Jovića je pod kontrolom vatrogasaca koji su uspješno obranili kuće na požarištu. Tu nastavljamo sa sanacijom uz pomoć 2 Air Tractora, a tijekom noći ćemo ostaviti snage na dežurstvu. Također očekujemo da ćemo do kraja dana imati dobru situaciju na Dinari, gdje uz vatrogasce rade i zračne snage – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te dodao kako su vatrogasci tijekom dana aktivno sanirali požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca te je stanje na svim navedenim lokacijama stabilno. Zbog povoljne situacije, otpuštene su sve izvanredne dislokacije s kontinenta.