još nije lokaliziran
Požar kod mjesta Jovići pod nadzorom vatrogasaca. HVZ poslao apel građanima i turistima
Na području mjesta Jovići u Zadarskoj županija izbio je požar na otvorenom prostoru, vatrogasci su na terenu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica.
Snimke požara šire se društvenim mrežama. Kako javlja Zadarski list, na požarište su upućene brojne zemaljske vatrogasne snage.
Na požarištu su angažirani vatrogasci iz javne vatrogasne postrojbe Zadar i Pag kao i vatrogasci iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Povljana, Ražanac, Jasenice, Posedarje, Vrsi i Nin te Interventa vatrogasna Zadar.
Iz zraka djeluju po jedan kanader i AirTractor.
"Požar je izbio poslijepodne, ugrozio je u jednom trenutku kuće, no uspješno je odbijen od kuća. Gase ga zemaljske snage, jedan kanader i jedan AirTractor", rekao je za Index.hr glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Dodao je da će kanaderi, koji gase požar na Dinari, baciti nekoliko vodenih bombi na požarište kod Zadra pa produžiti na Dinaru. "Ako se pojavi potreba, preusmjerit ćemo ih s Dinare. U ovom trenutku ništa nije ugroženo", rekao je Tucaković.
Vatra ugrozila desetak objekata
"Požar se jako brzo širio kroz zaista gustu makiju i hrastovu šumu. Teren je krševit, a kuće su odmah na rubovima šume", rekao je za net.hr zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić.
"Svi ugroženi objekti uspješno su obranjeni. To su objekti koji se nalaze na krajevima šume. Sada radimo na tome da požar lokaliziramo, to nam je najvažnije", zaključio je zapovjednik.
Oglasili su se i iz Hrvatske vatrogasne zajednice
"Dojava o požaru na lokaciji Jovići – Slivnica (Zadarska županija) zaprimljena je 16. kolovoza u 14:15 sati. Požar je izbio u blizini naselja. Na požarištu je angažirano 50 vatrogasaca sa 17 vozila iz IVP Zadar, JVP Zadar i JVP Pag te DVD-a Ražanac, Pljusak Nin, Posedarje, Škropac Vrsi, Sv. Martin Povljana, Jasenice, redovne dislokacije Posedarje i Jasenice te zapovjednik VZŽ Zadarske. Iz zraka su djelovala 2 AT Fire Boss i 1 CL-415. Požar je pod nadzorom vatrogasaca, ali još nije proglašen lokaliziranim. Opožarena površina još nije procijenjena.
I dalje je aktivan požar na području Dinare kod mjesta Polača, za koji je dojava zaprimljena 14. kolovoza. Na požarištu je danas angažirano 19 vatrogasaca sa 9 vozila iz IVP Šibenik, JVP i DVD-a Knin, DVD-a Kijevo te zapovjednik VZŽ Šibensko-kninske. Iz zraka su djelovala 4 zrakoplova CL-415. Požar je aktivan, a opožarena površina još nije procijenjena. Požar je izbio na teško pristupačnom planinskom terenu, a situacija na požarištu je danas puno bolja.
Požar kod Jovića je pod kontrolom vatrogasaca koji su uspješno obranili kuće na požarištu. Tu nastavljamo sa sanacijom uz pomoć 2 Air Tractora, a tijekom noći ćemo ostaviti snage na dežurstvu. Također očekujemo da ćemo do kraja dana imati dobru situaciju na Dinari, gdje uz vatrogasce rade i zračne snage – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te dodao kako su vatrogasci tijekom dana aktivno sanirali požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca te je stanje na svim navedenim lokacijama stabilno. Zbog povoljne situacije, otpuštene su sve izvanredne dislokacije s kontinenta.
Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, a posebno zbog jakog vjetra na priobalju, pozivamo građane na oprez. Podsjećamo na zabranu paljenja vatre u prirodi.
Također apeliramo na turiste i građane da se ne približavaju požarištu radi snimanja i fotografiranja. Na taj način dovodite u opasnost sebe i otežavate djelovanje vatrogasaca i drugih službi.
U slučaju požara odmah zovite vatrogasce na 193."
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