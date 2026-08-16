Tisuće evakuiranih u Indoneziji čekaju pomoć nakon snažnog potresa

Gotovo pet tisuća ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove zbog jakog potresa magnitude 7,7 stupnjeva prema Richteru koji se dogodio u subotu ujutro, nakon kojeg je uslijedilo 341 naknadno podrhtavanje, prema riječima Bertona Suara Pelite Panjaitana, glasnogovornika nacionalne agencije za upravljanje katastrofama.