Usporedili smo cijene noćenja na Jadranu s početka sezone i sada u hotelima i privatnom smještaju

Grgo Jelavić/Ivo Čagalj/PIXSELL/ilustracija

Početkom svibnja, dok se još bilo teško predvidjeti kakva će biti turistička sezona, na platformama za rezervacije smještaja u hotelima i privatno pročešljali smo cijene i izračunali prosječne za sva tri tada tek predstojeća mjeseca turističkog ljeta zaključivši kako su cijene opet trebale biti samo za one s dubljim džepom. No jesu li i sada, sredinom kolovoza, ostale takve?

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Koncem istog mjeseca, kada je zbog rata na Bliskom istoku i već tada istaknutih visokih cijena vladala prigušena panika pred početak sezone, ministar turizma Tonči Glavina uputio je apel svima u turističkom sektoru da snize cijene ponuda za 10 do 20 posto.

"Ova godina nam je bitna, ne samo za ovo ljeto, nego je temelj i za sljedeću godinu koja bi mogla biti jednako izazovna ako inflacija te cijene energenata ostanu kao što su sada", rekao je tada ministar Glavina.

Podbačaj u lipnju, srpanj bolji nego lani

Glavnina sezone je protekla, a ovoga tjedna Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je podatke o turističkim rezultatima u lipnju, koji su bili lošiji od lanjskih.

U odnosu na lipanj 2025. godine dolazaka turista bilo je manje za 6,6 posto, a noćenja za 6,1 posto. Istoga dana Hrvatska turistička zajednica (HTZ) objavila je priopćenje o turističkom prometu u srpnju, a prema podacima sustava eVisitor koji kažu kako je u srpnju bilo 2,5 posto više turista nego lani i jedna posto više noćenja.

Ministar Glavina te je podatke prokomentirao rekavši kako je "u srpnju ostvaren najbolji rezultat u posljednje dvije godine".

Oglasi vrve ultra last minute ponudama

Dok se glavna turistička sezona bliži kraju, govori se o otkazivanju rezervacija u zadnji čas, ali i značajno jeftinijoj ponudi smještaja, pogotovo onog privatnog, čak do 30 posto. Stoga smo ponovno provjerili cijene smještaja. I stranice hotelskih kuća kao i oglasi privatnih iznajmljivača na platformama za rezervaciju smještaja očekivano za ovo doba ljeta vrve "last minute" ponudama koje se u nekim slučajevima reklamiraju kao "ultra last minute" i sloganima tipa "ulovi super cijenu".

Konkretno, provjerili smo aktualne ponude hotelskog i privatnog smještaja (ne računajući onaj luksuzni) za četveročlanu obitelj s dvoje malodobne djece te za dvoje odraslih i usporedili ih s prosječnim traženim cijenama aranžmana u kolovozu s početka ljeta. Ili jezikom turističkog sektora rečeno: od first minute do last minute.

Cijene smještaja za četveročlanu obitelj

HOTELI

(3 ili 4 zvjezdice, sedam noćenja, polupansion)

Početkom sezone

Cijene noćenja: od 192 do 742 eura

Prosječna cijena noćenja: 467 eura

Prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana: 3.269 eura

Sada

Cijene noćenja: od 260 do 500 eura

Prosječna cijena noćenja: 380 euro

Prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana: 2.660 eura

Prosječne cijene sada su niže 18,63 posto.

Zvonimir Barišin/PIXSELL/ilustracija

PRIVATNI SMJEŠTAJ

(3 ili 4 zvjezdice, sedam dana, parkiralište)

Početkom sezone

Cijene noćenja: od 61 do 681 euro

Prosječna cijena noćenja: 371 euro

Prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana: 2.597 eura

Sada

Cijene noćenja: od 90 do 357 eura

Prosječna cijena noćenja: 224 eura

Prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana: 1.568 eura

Cijene su sada u prosjeku niže 40 posto.

Cijene smještaja za dvoje odraslih

HOTELI

(3 ili 4 zvjezdice, sedam dana, polupansion)

Početkom sezone

Cijene noćenja: od 148 do 581 euro

Prosječna cijena noćenja: 365 eura

Prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana: 2.555 eura

Sada

Cijene noćenja: od 197 do 414 euro

Prosječna cijena noćenja: 305 eura

Prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana: 2.135 eura

Prosječne cijene sada su niže 16,44 posto.

Duško Jaramaz/PIXSELL/ilustracija / Dusko Jaramaz/PIXSELL

PRIVATNI SMJEŠTAJ

(3 ili 4 zvjezdice, sedam dana, parkiralište)

Početkom sezone

Cijene noćenja: od 53 do 689 eura

Prosječna cijena noćenja: 371 euro

Prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana: 2.597 eura

Sada

Cijene noćenja: od 57 do 329 eura

Prosječna cijena noćenja: 193 eura

Prosječna cijena sedmodnevnog aranžmana: 1.351 euro

Cijene su sada u prosjeku niže 48 posto.