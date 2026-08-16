Zbog požara kod Zadra uhićena trojica hrvatskih državljana i strankinja?

Kako neslužbeno doznaju novinari RTL-a Iva Rebac i Nikolina Radić, među četvero uhićenih zbog sumnje u podmetanje požara na zadarskom području troje su hrvatski državljani, a jedna je strana državljanka. Jedan bračni par uočio ih je u blizini Raštevića kraj Benkovca. Vidio ih je na djelu - dok su palili vatru. Odmah su o svemu obavijestili policiju. Sumnja se da bi uhićeni mogli biti povezani s podmetanjem više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.