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Neslužbeno

Zbog požara kod Zadra uhićena trojica hrvatskih državljana i strankinja?

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N1 Info
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16. kol. 2026. 13:51
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Požar kod Zadra
Čitatelj N1

Četiri osobe uhićene su na širem benkovačkom području zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu s izazivanjem požara, izvjestila je još jutros PU zadarska. Policija je reagirala nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju sinoć nakon 20 sati.

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U kratkom roku locirali su ih i zaustavili sumnjivo vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe koje su uhićene i dovedene u službene prostorije policije.

Kako neslužbeno doznaju novinari RTL-a Iva Rebac i Nikolina Radić, među četvero uhićenih zbog sumnje u podmetanje požara na zadarskom području troje su hrvatski državljani, a jedna je strana državljanka. Jedan bračni par uočio ih je u blizini Raštevića kraj Benkovca. Vidio ih je na djelu - dok su palili vatru. Odmah su o svemu obavijestili policiju. Sumnja se da bi uhićeni mogli biti povezani s podmetanjem više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.

Nad njima se trenutačno provodi kriminalističko istraživanje, kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti njihova kretanja i moguće povezanosti s izazivanjem požara na zadarskom području.

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Teme
požar uhićenje zadar

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