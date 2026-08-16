Neslužbeno
Zbog požara kod Zadra uhićena trojica hrvatskih državljana i strankinja?
Četiri osobe uhićene su na širem benkovačkom području zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu s izazivanjem požara, izvjestila je još jutros PU zadarska. Policija je reagirala nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju sinoć nakon 20 sati.
Oglas
U kratkom roku locirali su ih i zaustavili sumnjivo vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe koje su uhićene i dovedene u službene prostorije policije.
Kako neslužbeno doznaju novinari RTL-a Iva Rebac i Nikolina Radić, među četvero uhićenih zbog sumnje u podmetanje požara na zadarskom području troje su hrvatski državljani, a jedna je strana državljanka. Jedan bračni par uočio ih je u blizini Raštevića kraj Benkovca. Vidio ih je na djelu - dok su palili vatru. Odmah su o svemu obavijestili policiju. Sumnja se da bi uhićeni mogli biti povezani s podmetanjem više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.
Nad njima se trenutačno provodi kriminalističko istraživanje, kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti njihova kretanja i moguće povezanosti s izazivanjem požara na zadarskom području.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas