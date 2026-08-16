bez kemikalija ili majstora
Ulijte pola čaše ovoga u odvod svaki tjedan: Cijevi će biti čiste kao nove
Krupna sol i vrlo topla voda mogu biti jednostavno rješenje za redovito održavanje odvoda. Postupak traje svega nekoliko minuta, a može pomoći u smanjenju naslaga i neugodnih mirisa.
Oglas
Ne morate čekati da voda počne sporije otjecati ili da se iz sudopera počne širiti neugodan miris. Odvod možete održavati jednom tjedno uz samo dva sastojka koja gotovo svaka kuhinja već ima – krupnu sol i vrlo toplu vodu.
Postupak je najbolje napraviti navečer, kada više ne planirate koristiti sudoper, piše Krstarica.com.
Zašto se iz odvoda širi neugodan miris?
U kuhinjskim odvodima s vremenom se mogu nakupljati ostaci hrane, masnoća i druge sitne naslage. U kombinaciji s vodom mogu uzrokovati neugodne mirise, a postupno mogu utjecati i na protok vode.
Zato je redovito održavanje bolje od čekanja da se pojavi ozbiljan problem.
Kako očistiti odvod solju?
Postupak je jednostavan:
- uklonite vidljive ostatke hrane oko odvoda
- ulijte oko pola čaše krupne soli izravno u odvod
- prelijte je s približno pola litre vrlo tople vode
- ostavite da djeluje oko sat vremena
- nakon toga pustite vodu kako bi dobro isprala odvod.
Sol može pomoći kod manjih naslaga, dok vrlo topla voda može olakšati ispiranje masnijih ostataka. Ipak, važno je naglasiti da je riječ o triku za redovito održavanje, a ne o rješenju za ozbiljno začepljenje.
Što ako je odvod već začepljen?
Ako voda stoji u sudoperu ili jedva otječe, nemojte očekivati da će sol ukloniti čep.
U takvoj situaciji možete pokušati s gumenom pumpicom za odvod. Ako problem i dalje postoji, moguće je da se naslaga nalazi u sifonu, koji se može očistiti ako ga je moguće sigurno rastaviti.
Kod ozbiljnog začepljenja važno je pronaći i ukloniti uzrok, a ne samo pokušavati potisnuti naslage dublje u cijev.
Najvažnije je paziti što završava u odvodu
Čak ni najbolji kućni trikovi neće puno pomoći ako se masnoća svakodnevno izlijeva u sudoper.
Ulje iz tave nemojte izlijevati u odvod. Nakon što se ohladi, prebacite ga u odgovarajuću posudu i odložite prema pravilima za otpad.
Ni talog od kave nije dobro ispirati kroz cijev. Sitne čestice mogu se zadržavati u odvodu i, u kombinaciji s masnoćom, stvarati tvrdokorne naslage.
Nekoliko minuta tjedno može napraviti razliku
Pola čaše krupne soli i vrlo topla voda jednostavan su trik koji možete uključiti u tjedno održavanje kuhinjskog odvoda. Može pomoći da odvod ostane prohodniji i da se neugodni mirisi ne pojavljuju tako brzo.
No, ako je cijev već potpuno začepljena, nemojte se oslanjati samo na kućne metode – potrebno je pronaći i ukloniti sam uzrok začepljenja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas