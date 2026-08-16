Velike gužve i zastoji
VIDEO / Kaos na A1: Policija spriječila obračun navijača kod Draganića
Na autocesti A1 u smjeru Zagreba, odmah nakon čvora Karlovac, u smjeru odmorišta Draganić, blokirana je cesta.
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Iz policije su za Jutarnji list potvrdili da nisu posrijedi nesreće, već da se zastoj dogodio zbog navijača. Rijeka danas u 18.30 sati gostuje u Varaždinu, a Hajduk u 21 sat u Velikoj Gorici.
Kako pišu 24sata, navodno se spremao navijački obračun na odmorištu Draganić, no karlovačka policija intervenirala je na vrijeme.
Iz policije su naknadno rekli da je promet pušten u 17 sati i da je situacija pod nadzorom.
Stranica Hooligans.cz piše kako je policija spriječila tučnjavu 150 pripadnika Torcide i 150 pripadnika Armade.
Inače, Hrvatski autoklub javlja da se u smjeru Zagreba između čvora Ogulin i odmorišta Draganić te odmorišta Jasenice i tunela Bristovac vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima, dok na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja.
Na Državnoj cesti DC1 zbog prometne nesreće prekinut je promet između mjesta Rudanovac i Prijeboj, a vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića.
Na Krčkom je mostu pojačan promet u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je od Njivica.
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