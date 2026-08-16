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Velike gužve i zastoji

VIDEO / Kaos na A1: Policija spriječila obračun navijača kod Draganića

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16. kol. 2026. 17:15
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20.07.2026., Zagreb - Velike guzve na autocesti prema Karlovcu u oba smjera. Photo: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Ilustracija: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Na autocesti A1 u smjeru Zagreba, odmah nakon čvora Karlovac, u smjeru odmorišta Draganić, blokirana je cesta.

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Iz policije su za Jutarnji list potvrdili da nisu posrijedi nesreće, već da se zastoj dogodio zbog navijača. Rijeka danas u 18.30 sati gostuje u Varaždinu, a Hajduk u 21 sat u Velikoj Gorici.

Kako pišu 24sata, navodno se spremao navijački obračun na odmorištu Draganić, no karlovačka policija intervenirala je na vrijeme.

Iz policije su naknadno rekli da je promet pušten u 17 sati i da je situacija pod nadzorom.

Stranica Hooligans.cz piše kako je policija spriječila tučnjavu 150 pripadnika Torcide i 150 pripadnika Armade.

Inače, Hrvatski autoklub javlja da se u smjeru Zagreba ﻿﻿između čvora ﻿Ogulin i odmorišta Draganić ﻿te odmorišta Jasenice ﻿i tunela Bristovac ﻿vozi ﻿u kolonama u pokretu s kraćim zastojima, dok na naplatama Lučko u oba smjera i Demerje u smjeru Zagreba ﻿﻿nema dužih čekanja﻿﻿.

Na Državnoj cesti DC1 zbog prometne nesreće prekinut je promet između mjesta Rudanovac i Prijeboj, a ﻿vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića.

Na Krčkom je mostu pojačan promet u oba smjera, a u smjeru kopna kolona je od Njivica.

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Teme
hak hrvatski autoklub sukob navijača

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