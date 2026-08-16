VIDEO / Revolucionarni implantat spasio nogu pacijentu od amputacije: Napravljen je 3D tehnologijom i težak samo 300 grama

Ilustracija: BACROT/PEXELS / BACROT

Liječnici u Madridu izveli su pionirski zahvat kojim su 38-godišnjem pacijentu sa sarkomom potkoljenične kosti uspjeli sačuvati nogu i koljeno. Riječ je o prvoj personaliziranoj koštanoj protezi izrađenoj od metamaterijala, tehnologiji koja je razvijena uz pomoć znanja iz zrakoplovnog inženjerstva.

Podijeli

Oglas

Tim bolnice Gregorio Marañón u Madridu, u suradnji s inženjerima Politehničkog sveučilišta u Madridu (UPM), razvio je implantat koji ne pokušava jednostavno zamijeniti oštećenu kost čvrstim komadom materijala.

Umjesto toga, njegova unutarnja struktura oponaša način na koji prava kost raspoređuje opterećenje. Implantat je izrađen od titana tehnologijom 3D ispisa i prilagođen anatomiji konkretnog pacijenta, piše Euronews.

Implantat koji oponaša prirodnu kost

Ključ inovacije nalazi se u mreži vrlo tankih titanskih struktura. One su oblikovane tako da raspoređuju sile slično prirodnom koštanom tkivu.

Takav dizajn omogućuje da se preostala kost postupno integrira s implantatom, dok njegova porozna struktura istodobno smanjuje nepotrebnu težinu.

🦴 Tecnología aeroespacial para salvar la pierna a un paciente con un tumor en los huesos.



🦵 Pierre se podía enfrentar a la amputación, hoy gracias a la primera prótesis de metamaterial personalizada ha podido volver a andar.



▶️ Descubre su historia: https://t.co/pLUCHjNn4i pic.twitter.com/cln7aBpDu9 — Hospital General Universitario Gregorio Marañón (@HGregorioM) August 14, 2026

Implantat težak svega oko 300 grama prema dostupnim podacima projektiran je tako da može podnijeti opterećenja veća od 500 kilograma. Konvencionalne koštane proteze mogu biti znatno teže, a njihova konstrukcija nije prilagođena na isti način anatomiji svakog pojedinog pacijenta.

Sve je počelo od snimki pacijentove noge

Pacijent Pierre Chazel, 38-godišnji Francuz, bolovao je od agresivnog sarkoma kosti u tibiji, odnosno goljeničnoj kosti.

Nakon uklanjanja tumora liječnici su se suočili s velikim koštanim defektom i problemom kako rekonstruirati nogu. Umjesto amputacije, odlučili su razviti potpuno individualizirano rješenje.

Na temelju radioloških snimki napravljen je digitalni model pacijentove anatomije. Inženjeri su potom simulirali opterećenja kojima je tibija izložena tijekom svakodnevnih aktivnosti, poput hodanja, penjanja stepenicama i gubitka ravnoteže.

Na temelju tih podataka oblikovana je unutarnja struktura implantata, kao i položaj vijaka, kako bi se najbolje iskoristila područja zdrave kosti.

Cilj je bio sačuvati i nogu i koljeno

Najvažnija prednost ovakvog pristupa nije samo u novom materijalu, već u tome što se implantat od početka projektira za točno određenog pacijenta.

Takva razina prilagodbe omogućuje preciznije planiranje operacije i može skratiti vrijeme zahvata. Bolnica već ima iskustva s 3D planiranjem, biomodelima i implantatima izrađenima prema anatomiji pojedinog pacijenta.

🦴 Así se ha creado una prótesis ósea única en el mundo.



💪🏽 El #Marañón junto a la @La_UPM ha diseñado, fabricado e implantado la primera prótesis ósea personalizada de metamaterial.



🔹 300 g de peso⁰

🔹 Fabricada en titanio con impresión 3D



+ Info: https://t.co/v6JTFNa9QA pic.twitter.com/jQMVXKLEIW — Hospital General Universitario Gregorio Marañón (@HGregorioM) August 15, 2026

Za Pierrea je rezultat posebno značajan. Nakon gotovo dvije godine bez oslanjanja na operiranu nogu, godinu dana nakon zahvata ponovno može hodati i postupno vraća pokretljivost.

Tehnologija bi uskoro mogla pomoći i drugim pacijentima

Ovaj zahvat ne ostaje izoliran slučaj. U madridskoj bolnici već je izveden još jedan sličan postupak, dok se pripremaju i novi personalizirani implantati – među ostalim za ručni zglob i prsnu kost.

Cilj liječnika i inženjera jest tehnologiju dodatno razvijati i učiniti je dostupnijom u javnom zdravstvenom sustavu.

Spoj medicine, 3D ispisa i računalnog modeliranja tako bi mogao označiti važan korak prema hiperpersonaliziranoj kirurgiji, u kojoj se implantat ne bira prema nekoliko standardnih veličina, nego se izrađuje upravo prema tijelu osobe kojoj je namijenjen.