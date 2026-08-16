nakon dojave građana
Uhićene četiri osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području
Policijski službenici u prostorijama policije trenutačno provode kriminalističko istraživanje nad četiri osobe koje se dovode u svezu s izazivanjem požara na zadarskom području.
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Naime, sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili četiri osobe koje su dovedene u službene prostorije te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje, izvijestila je policija.
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