Novi proračun pred zastupnicima

Inflacija bi trebala usporiti na prosječnih 2,8 posto, nakon prognoziranih 3,7 posto u ovoj godini, a trebali bi se nastaviti i pozitivni trendovi na tržištu rada, pri čemu bi zaposlenost trebala porasti za 1,6 posto, što je sporije od 2,5 posto koliko se predviđa u ovoj godini.