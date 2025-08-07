Gost našega Ivana Hrstića u Novom danu bio je Esmir Milavić, urednik vanjske politike N1 Sarajevo. Razgovarali su, između ostaloga, o Miloradu Dodiku, kojemu je jučer oduzet mandat nakon presude bosanskog suda.
"Milorad Dodik ima podršku Viktora Orbana ili Aleksandra Vučića, ali to nije dovoljno. On je očekivao i podršku Donalda Trumpa, ali to nije baš tako, ne bavi se Trump toliko zapadnim Balkanom, pogotovo BiH. U ovom trenutku čak nemamo ni ambasadora u BiH, nemamo ni nominaciju kao što to imaju Hrvatska i Srbija", započeo je Esmir Milavić.
"Dodik se nadao da će mu možda i Vladimir Putin pomoći, ali i on ima bitnijih tema kojima se bavi kada je u pitanju globalnija scena", dodao je.
"Međunarodna zajednica u ovom trenutku stoji iza visokog predstavnika Christiana Schmidta. Ovi Dodikovi napadi nisu ništa novo, nema visokog predstavnika za BiH s kojim se on nije obračunavao otkako je na vlasti. On već dugo godina napada pokojnog Paddyja Ashdowna, dakle obračunava se s mrtvim čovjekom. Svi ostali visoki predstavnici su mu na meti, tako da Schimdt nije nikakvo iznenađenje", kaže Milavić.
"Dodik je jučer, kada je najavljivao referendum, poslao svoj pravni tim koji je zatražio da se kazna zatvora zamijeni novčanom kaznom. Dakle, praktički je priznao presudu suda. Međutim, ne prihvaća to što mu se oduzima mandat i zabranjuje političko djelovanje. Dakle, to je 'cherry picking', biraš ono što ti je drago, ne biraš ono što ti nije. Ja sam dvadeset i koju godinu u novinarstvu, sjećam se male milijarde njegovih referenduma. Dosta toga je samo bučna retorika."
"Međutim, neki dan je rekao da već ima plan što će raditi za šest godina. Dakle, između redova je rekao da prihvaća to da ga šest godina neće biti na funkciji. Proći će neko vrijeme dok ne vidimo što će se dogoditi. Mislim da je i narodu već dosta ovakve politike."
"Moguće je da će pokušati radikalizirati svoja stajališta. Opozicija ga je odbila, oni znaju koliko to može biti opasno po njih. On ih je pozvao u vladu nacionalnog jedinstva. Ali opoziciji bi to moglo zamjeriti njihovo biračko tijelo."
"Sada će biti jedno vrijeme kalkulacija i analiza, vjerojatno će biti još par mjeseci ove igre."
"Dodik želi biti neka vrsta mučenika. Jučer je najavio da će se žrtvovati za RS i svoj narod. On ovo naziva napadom na narod, a ne obračunavanjem pravosuđa s Miloradom Dodikom", dodao je Milavić.
