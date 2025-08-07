"Dodik je jučer, kada je najavljivao referendum, poslao svoj pravni tim koji je zatražio da se kazna zatvora zamijeni novčanom kaznom. Dakle, praktički je priznao presudu suda. Međutim, ne prihvaća to što mu se oduzima mandat i zabranjuje političko djelovanje. Dakle, to je 'cherry picking', biraš ono što ti je drago, ne biraš ono što ti nije. Ja sam dvadeset i koju godinu u novinarstvu, sjećam se male milijarde njegovih referenduma. Dosta toga je samo bučna retorika."