Vučić se želi napiti krvi Šolaku. Hoće preuzeti United Grupu

"On je osnivač tvrtke koji je tražio ulagače, a oni su uvijek tražili da Šolak bude predsjednik Uprave jer se taj recept godinama pokazivao uspješnim. Može se nekome sviđati Šolak ili ne, ali njegov zaštitni znak svih ovih godina bio je da se ne miješa u uređivačke politike. Njegov forte jest osiguravanje medijima neovisnost, a to je dokazao u Srbiji, gdje je pokazao da je moguće funkcionirati iako si suprotno od politike vladajućih. On je novinarstvu, u kombinaciji s teleoperaterima, osigurao stabilnost. No u prvom redu je biznismen i to se pokazalo u Hrvatskoj. Kad je N1 izgubio pravo na distribuciju na operaterima, počeli su se nizati gubici koje je Grupa neko vrijeme pokrivala, a onda je menadžment ipak napravio rez. N1 jest preživio, a što će biti dalje, posebno nakon Šolakova odlaska, ostaje neizvjesno", objašnjava za 24sata stručnjak za medijska pitanja upozoravajući na problematiku koja se potencijalno otvara iako je Šolakova sudbina s BC Partnersom još otvorena zato što se trenutačno vodi spor na sudu u Nizozemskoj.