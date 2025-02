Policija otkrila mogući uzrok smrti mladog hrvatskog nogometaša u Španjolskoj

U španjolskom gradu Alicanteu obavljena je u utorak autopsija tijela 24-godišnjeg Jakova Jelkića na kojem nisu uočeni tragovi nasilja pa policija pretpostavlja da je poginuo zbog noćnog pada u hladno more pod utjecajem alkohola.

Jelkić, hrvatski nogometaš švicarskog trećeligaša FC Granges-Paccota, prošli tjedan je sa suigračima boravio u Alicanteu gdje su prethodno odigrali utakmicu.

Igrači su u noći s petka na subotu bili u noćnom klubu od kuda su krenuli prema hotelu. Jelkić se vratio u klub po jaknu, a nadzorne kamere su zabilježile da je oko 2.30 sati izašao sam.

Španjolska policija pronašla tijelo hrvatskog nogometaša za kojim se tragalo

Suigrači ga ujutro nisu pronašli u hotelskoj sobi pa su prijavili njegov nestanak. Jelkićeva sestra Janja je iz Švicarske pokrenula veliku potragu preko društvenih mreža, medija i institucija.

“Podigli smo dronove i tragali za njime. Svaki policajac u Alicanteu je znao za nestanak”, rekao je glasnogovornik iz grada s oko 359.000 stanovnika. “Radilo se o sportašu, osobi za koju takav nestanak nije normalan, pa smo tragali”.

Policija je pregledala snimke kamera te je pretražila šire područje u kojem je zadnji put primijećen. Tijelo je otkrila u ponedjeljak u 17.30 sati u moru kod pristaništa gdje su kameni molovi. Pronađeno je na kilometar udaljenosti od noćnog kluba. Ta se udaljenost propješači za desetak minuta, rekao je glasnogovornik.

Tijekom obdukcije je u plućima pronađena morska voda pa su istražitelji zaključili da je preminuo utopivši se.

“Na tijelu nisu otkriveni znakovi nasilja, a s obzirom na njegovo hodanje zabilježeno na kamerama, zaključili smo da je upao u more. More je hladno u ovo doba godine, a on je bio sam”, rekao je glasnogovornik.

U Španjolskoj nestao mladi hrvatski nogometaš, obitelj moli za pomoć

“Istragu ćemo nastaviti jer je obdukcija tijela samo jedan njen dio. Bit će analizirana sva saznanja, ali iz svega dosad poznatog čini se da je riječ o nesretnom slučaju”, dodao je.

Jakovljeva sestra Janja je u ponedjeljak, nakon što je pronađeno tijelo njenog brata, napisala na WhatsApp statusu: “Oko moje lijepo, ljubavi moja, srećo, dragi braco. Volim te zauvijek!”.

“Sve sam probala, ali nisam uspjela”, dodala je. Uz objavu je stavila srca i svijeće.

Policija je u petak, dan prije nego je nestao Jakov, otkrila u moru tijelo 39-godišnje žene koja je zbog paralize bila u kolicima. Njeno tijelo pronašla je 500 metara od mjesta gdje je pronađen mladi Hrvat.

“Ta dva slučaja nisu povezana. U slučaju te žene bila je riječ o suicidu”, rekao je glasnogovornik policije.

Alicante ljeti posjećuju tisuće turista zbog sunca i mora. Policija kaže da je prethodnih godina bilo slučajeva utapanja starijih ljudi i djece u moru ispred pješčane plaže.

“No ovo što se dogodilo protekli vikend, ova dva gubitka života, neuobičajen je slučaj”, zaključio je glasnogovornik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Napio se vode s izvora, a onda ugledao nešto što će ga dugo proganjati Kako prepoznati povišen očni tlak: Ključni simptomi koje ne smijete ignorirati