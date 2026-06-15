Američko-iranski memorandum o razumijevanju spustio cijene plina u Europi

Tako je u članak 5 memoranduma dodano da će Iran i Oman pružati "usluge pomorske navigacije" u Hormuškom tjesnacu, a dokument je nadopunjen i odredbom o 60‑dnevnom moratoriju na naplaćivanje naknada plovilima koja prolaze tjesnacem, izvijestio je Tasnim, pozivajući se na riječi izvora.