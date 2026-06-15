Odvjetnica koja je pobijedila Hrvatsku u Strasbourgu: Kad kažete da nešto ne funkcionira, sustav vas gleda kao kritičara

"Što se tiče motivacije, ona proizlazi iz situacija kada doživljavate nepravdu. Kada upozoravate sustav da nešto ne funkcionira, najčešće vas se doživljava kao kritičara sustava, umjesto da se to promatra kao poticaj na promjenu. Da se na to gleda kao na poticaj za promjenu, ne bi se osjećali kritiziranima ili, kao u ovom slučaju, uvrijeđenima, kao što se osjećao i sudac o kojem je riječ."