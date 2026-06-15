IVANA RASPOVIĆ
Odvjetnica koja je pobijedila Hrvatsku u Strasbourgu: Kad kažete da nešto ne funkcionira, sustav vas gleda kao kritičara
Ivana Raspović, zadarska odvjetnica koja je prošlog tjedna ostvarila važnu pobjedu pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) u Strasbourgu u sporu protiv Republike Hrvatske, bila je gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak.
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Naime, Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu presudio je u korist Ivane Raspović, utvrdivši da joj je Hrvatska povrijedila pravo na slobodu izražavanja nakon što je kažnjena zbog kritika upućenih jednom zadarskom sucu tijekom sudskog postupka.
"Kada dobijete zakašnjelu pravdu, to više nije pravda kakvu ste očekivali, nije potpuna pravda. Ovo mi nije bila osobna pobjeda, već potvrda da sam bila u pravu kada sam upozoravala na probleme. Po prirodi sam 'neposlušna' osoba pa se nisam obazirala na 'dušebrižnike' koji su govorili: 'Ma, to ti dugo traje, nećeš uspjeti...'"
"Što se tiče motivacije, ona proizlazi iz situacija kada doživljavate nepravdu. Kada upozoravate sustav da nešto ne funkcionira, najčešće vas se doživljava kao kritičara sustava, umjesto da se to promatra kao poticaj na promjenu. Da se na to gleda kao na poticaj za promjenu, ne bi se osjećali kritiziranima ili, kao u ovom slučaju, uvrijeđenima, kao što se osjećao i sudac o kojem je riječ."
"U ovom slučaju kritizirala sam rad i postupanje suda, nisam vrijeđala sud. U tome je razlika. Vrlo je jasno moguće razgraničiti kritiku i uvredu, a Strasbourg je to i potvrdio."
"Koliko god imali stručnih sudaca i stručnih ljudi, sustav još uvijek ne može pratiti razinu usluge koju građani zaslužuju i očekuju. Dok god bude postojala dugotrajnost sudskih postupaka, bit će i većeg nezadovoljstva građana."
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