Od danas nove cijene na benzinskim postajama: Ovoliko koštaju benzin, dizel i plin

Od danas, utorka 10. ožujka, na benzinskim postajama u Hrvatskoj vrijede nove cijene goriva.
Vlada je u ponedjeljak na izvanrednoj sjednici donijela dvije uredbe kojima ograničava najviše maloprodajne cijene naftnih derivata i mijenja visinu trošarina na energente kako bi ublažila posljedice rasta cijena na svjetskom tržištu.
Prema novim, reguliranim cijenama, benzin eurosuper od danas pa u idućih 14 dana košta 1,50 eura po litri. To je četiri centa više nego sada. Bez vladinih mjera koštao bi 1,55 eura.
Eurodizel je skuplji za sedam centi, košta 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura.
Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare košta 89 centi, što je devet centi više, a da cijena nije regulirana koštao bi 1,06 eura.
Nova cijena plina za boce od danas je 2,40 eura za kilogram što je dva centa više nego jučer te 20 centi više od cijene kakva bi bila bez vladinih mjera.
Najviša maloprodajna cijena plina za spremnike bit će 1,70 za kilogram što je tri centa više nego jučer i 20 centi više nego bez regulacije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
