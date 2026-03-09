Plenković: Ovo su nove cijene goriva

Vlada je na sjednici u ponedjeljak ponovno uvela regulaciju najviše maloprodajne cijene goriva, te će utorka 10. ožujka pa u iduća dva tjedna osnovni benzin biti skuplji za četiri centa, a dizel za sedam centi po litri.
Ponovna regulacija cijena uvodi se nakon što su cijene nafte znatno porasle zbog napada SAD-a i Izraela na Iran.
Prema novim, reguliranim cijenama, benzin eurosuper od sutra pa u idućih 14 dana koštat će 1,50 eura po litri. To je četiri centa više nego sada. Bez vladinih mjera koštao bi 1,55 eura, rekao je premijer Andrej Plenković.
Eurodizel poskupljuje za sedam centi, na 1,55 eura po litri, a bez vladinih mjera koštao bi 1,72 eura. Sadašnja cijena je 1,48 eura za litru.
Plavi dizel za poljoprivrednike i ribare koštat će 89 centi, što je devet centi više nego sada, a cijena nije regulirana koštao bi 1,06 eura.
Nova cijena plina za boce od sutra je 2,40 eura za kilogram što je dva centa više nego sada te 20 centi više od cijene kakva bi bila bez vladinih mjera.
Najviša maloprodajna cijena plina za spremnike bit će 1,70 za kilogram što je tri centa više nego sada i 20 centi više nego bez regulacije, rekao je Plenković.
Za benzine s više oktana te sva premium goriva cijene se i dalje mogu formirati slobodno.
U Uredbi o visini trošarine na energente i električnu energiju, mijenja se visina trošarine za dizelsko gorivo, na 386,13 eura za tisuću litara. Vlada tako snižava visinu trošarine za najprodavaniji energent dizelsko gorivo, za razdoblje od 10. ožujka do 23. ožujka 2026., i to za 20 eura na tisuću litara dizelskog goriva odnosno 0,02 eura po litri dizelskog goriva.
Uredba je na snazi od 10. ožujka do 23. ožujka te se za vrijeme njezinog važenja očekuje smanjenje prihoda državnog proračuna od trošarine na energente u iznosu od 1.95 milijuna eura.
Vlada je cijene goriva već regulirala i to tijekom tri godine - do prošlogodišnjeg srpnja, kako bi ublažila cjenovni pritisak na građane i gospodarstvo izazvan rastom cijena zbog rata u Ukrajini.
Plenković: sigurnost opskrbe i priuštivije cijene
Premijer Andrej Plenković istaknuo je dva cilja u pogledu energije, a to su sigurnost opskrbe energentima i priuštivije cijene za građane i za gospodarstvo.
Cijene nafte skočile su u ponedjeljak rano ujutro više od 25 posto, na najviše razine od srpnja 2022., jer je zbog eskalacije krize na Bliskom istoku onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac, što je izazvalo smanjenje proizvodnje na tom području.
Na američkom je tržištu cijena barela nafte oko 3,30 sati iznosila 116,15 dolara, oko 28 posto više nego u petak navečer. Cijena nafte na londonskom tržištu skočila je, pak, 25,5 posto, na 116,35 dolara.
Tako je nastavljen snažan rast cijena 'crnog zlata' nakon što je prošloga tjedna cijena barela na američkom tržištu skočila više od 35 posto, što je bio njezin najveći tjedni skok od 1983. godine.
Na londonskom je tržištu, pak, prošloga tjedna cijena barela porasla oko 28 posto, najviše od 2020. godine.
Snažan skok cijena nafte uslijedio je nakon napada SAD-a i Izraela na Iran prije tjedan dana, što je dovelo do eskalacije krize na Bliskom istoku. Zbog toga se nafta ne može izvoziti kroz Hormuški tjesnac, kroz koji inače svakoga dana prolazi oko 20 milijuna barela ili oko 20 posto globalne potrošnje nafte.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare