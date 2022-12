Omiški most nejednakih visina: “Ajme meni, jedan je doli, drugi gori!”

Podijeli :

Izvor: N1

Krajem siječnja svjedočit ćemo povijesnom spajanju najimpresivnijeg mosta preko rijeke Cetine. Na 70 metara nadmorske visine povezat će se dva kraja mosta koji sada "vire" iz klisura i portala prilaznih tunela "Omiš" i "Komorjak". Pozornost izaziva visinska razlika dvaju dijelova, koja je vidljiva i golim okom.

Most preko rijeke Cetine, spektakularan, ali dva dijela na – različitoj visini.

Za komentar smo zamolili turista iz Slovenije. Kroz smijeh nam govori: “Izgleda da su to dva puta, a ne jedan. Izgleda da nisu pogodili.”

Turistkinja iz Australije također je iznenađena stanjem omiškog mosta: “Izgledaju kao dva mosta. Zašto ide preko prirodne planine? Meni ne izgleda lijepo, izgleda čudno.”

Nedovršeni most krasi panoramu omiškog kraja i ponos je lokalaca. Kažu nam kako se svaki novi centimetar izgradnje vrijedno pratio. Visinska razlika izaziva niz komentara.

Mještanka Omiša vjeruje stručnjacima: “Ja sam mislila da se samo to meni tako čini. Ali od početka je to tako. Valjda će to oni izravnat’, nemam pojma. Oni su stručnjaci, ne mi.”

Druga Omišanka ne skriva zabrinutost: “Ajme, jedan je doli, drugi gori. Ali to će oni napraviti, podmetnit’ će oni to. Mislite da se to može, da neće ostavit’ ovako? Ajme, valjda neće ostat’ ovakav, pa valjda ga zato rade”, govori nam kroz smijeh.

Građevinari nisu htjeli pred kamere, ali poručuju kako bi nakon Nove godine sve trebalo biti dovedeno u red. Na sreću, naletjeli smo na jednog turista, po struci inženjera iz Australije koji ovako nešto nije do sada vidio. “Može se s njime još nešto promijeniti. Ali iz našeg kuta gledanja izgleda smiješno, ali ujedno i zanimljivo.”

Susjedi Slovenci nude svoje rješenje: “Treba nazvati arhitekta koji je projektirao Pelješki most da ga pitate što treba napraviti. Pa pogledajte što je tamo uradio!”

No, svi se u jednom slažu – vrijednost mosta je nemjerljiva te će se trud isplatiti. Tek neki od komentara lokalaca su: “Značit će puno, naročito tijekom sezone kada gosti kasne, kada je krkljanac, kada treba proći hitna i tako”; “Ja ću prvi proć’ samo da vidim kako je to proć’ kroz njega”; “Hvala ti Bože, ma hvala ti Bože da završi još jednom da se i nama olakša malo.”

Nedostaje još zadnje potiskivanje sekcije mosta, duge 12 metara, da bi prijelaz preko kanjona krške ljepotice iznad Omiša bio napokon spojen i to u vidljivoj duljini od 152 metra.