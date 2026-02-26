Oporba žestoko o Boški Ban i koaliciji: "Ne trebaju nam izbori, nego kava s Andrejem"

Ivica Baksa (NPS), koji je stao u obranu Boške Ban pozivajući u facebook statusu na ljudskost i poštivanje njezina dostojanstva, kazao je da je prelazak u vladajuću koaliciju njezin osobni izbor. "Vjerujem da je dobro promislila oko toga i dobro odlučila, i da će imati nekakve koristi za svoje Međimurje i cijeli narod, i nadam se da će tako i biti. Napisao sam status u kojem je podupirem ne zbog onoga što je napravila, nego je trebala iznijeti sav ovaj teret i zato sam protiv bilo kakvog vrijeđanja na osobnoj razini i nazivanja 'žetončićem'”, kazao je, pozivajući na pristojnost i socijalnu empatiju.