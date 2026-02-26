"Kada bi građanima bilo neprihvatljivo da stranke parlamentarnu većinu podebljavaju prebjezima, kaznili bi ih na sljedećim izborima, to se ne događa. To HDZ-u neću puno pomoći, a ni odmoći na izborima. Neće ni nama odmoći. Ban je iz naše stranke izbrisana onog trena kada se kandidirala kao kandidatkinja na listi druge stranke na lokalnim izborima u Čakovcu. Nakon toga su se našli putevi razišli. Njen glas nije presudan za parlamentarnu većinu, ali je olakšala premijeru Plenkoviću da može izaći pred novinare i reći da o Dabri više ne ovisi koalicija. Ako mu prijeđe još jedan iz oporbe će reći da koalicija više ne ovisi o HSLS-u kao stranci. Tako ja gledam na te ponude da su spremni popiti kavu", dodao je.