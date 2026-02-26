bauk o bivšoj sdp-OVKI
Kako je Boška Ban završila u koaliciji? "Kad je netko na kraju političke karijere, a želi ju još malo produljiti..."
SDP-ov Arsen Bauk bio je gost N1 Studija uživo kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o aktualnostima.
Bivša SDP-ovka i sadašnja nezavisna zastupnica Boška Ban nova je članica vladajuće koalicije.
Arsen Bauk smatra da je kod političkih opcija vidljiv određeni trend: "Kada je netko na kraju političke karijere želi ju još malo produljiti tako da da svoj doprinos kako se ne bi raspisali izvanredni izbori i tako ne ostane bez mandata, to se u ovom slučaju dogodilo. Ban je istaknula svoju ambiciju da bude kandidatkinja za gradonačelnicu ili dogradonačelnicu Čakovca na izborima u svibnju 2025. godine, stranka to nije prihvatila i otišla je u koaliciju s Nezavisnom platformom Sjever i tako pobijedila na izborima. Kolegica Ban je odlučila zajedno s Kovačem izaći na izbore. Ona je napustila stranku jer nije ostvarila svoju ambiciju u lokalnoj samoupravi. Bilo je jasno da je priča o njoj unutar SDP-a gotova i tražila je način da produlji svoju političku karijeru."
"Kada bi građanima bilo neprihvatljivo da stranke parlamentarnu većinu podebljavaju prebjezima, kaznili bi ih na sljedećim izborima, to se ne događa. To HDZ-u neću puno pomoći, a ni odmoći na izborima. Neće ni nama odmoći. Ban je iz naše stranke izbrisana onog trena kada se kandidirala kao kandidatkinja na listi druge stranke na lokalnim izborima u Čakovcu. Nakon toga su se našli putevi razišli. Njen glas nije presudan za parlamentarnu većinu, ali je olakšala premijeru Plenkoviću da može izaći pred novinare i reći da o Dabri više ne ovisi koalicija. Ako mu prijeđe još jedan iz oporbe će reći da koalicija više ne ovisi o HSLS-u kao stranci. Tako ja gledam na te ponude da su spremni popiti kavu", dodao je.
