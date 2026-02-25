Palestinski nobelovac izumio stroj koji dnevno izvlači 1000 litara vode iz zraka

Omar Yaghi (Atoco)

U nekim od najsušnijih regija na Zemlji nova tehnologija dokazuje da se voda za piće može crpiti izravno iz zraka, čak i kad je tlo suho. Palestinski profesor Omar Yaghi, kemičar sa Sveučilišta Kalifornija u Berkeleyju i dobitnik Nobelove nagrade za 2025. godinu, izumio je uređaj koji može prikupiti do 1000 litara čiste vode dnevno iz rijetkog zraka.

Ovaj uređaj, koji je razvila njegova tehnološka tvrtka Atoco, učinkovito radi čak i u područjima s vlagom zraka manjom od 20 posto, nudeći potencijalni spas regijama koje se suočavaju s ozbiljnim nedostatkom vode.

Proboj se temelji na retikularnoj kemiji, području koje je osmislio Yaghi. Ključ izuma su metalno-organski okviri (MOF) – sintetički, porozni materijali koji djeluju poput naprednih spužvi.

Ti su materijali konstruirani na molekularnoj razini tako da imaju golemu površinu; samo nekoliko grama tvari može prekriti unutrašnjost nogometne arene.

Dok zrak prolazi kroz uređaj, MOF-ovi zarobljavaju molekule vode u svojim sitnim porama. Kad se zagriju ambijentalnom sunčevom svjetlošću ili niskoenergetskom toplinskom energijom, materijal oslobađa zarobljenu vlagu kao paru, koja se zatim kondenzira u tekuću vodu.

Za razliku od tradicionalnih atmosferskih generatora vode kojima je potrebna znatna količina električne energije za hlađenje zraka, Yaghijev sustav radi izvan mreže, koristeći samo sunčevu toplinu.

Alat za otpornost na katastrofe

Ovaj izum dolazi u ključnom trenutku, jer Ujedinjeni narodi upozoravaju na "globalni vodni bankrot", pri čemu više od dvije milijarde ljudi nema pristup sigurnoj vodi za piće. Iako je desalinizacija uobičajeno rješenje za obalna područja, ona je energetski intenzivna i proizvodi slani otpad koji šteti morskim ekosustavima.

Yaghijev sakupljač vode nudi mobilniju i ekološki prihvatljiviju alternativu. Veličine približno šest metara dugog transportnog kontejnera, ove jedinice mogu se rasporediti na otocima pogođenima uraganima ili u udaljenim pustinjskim selima.

Na Karibima, gdje su oluje poput uragana Beryl oštetile ključnu infrastrukturu, takvi uređaji mogli bi pružiti trenutačnu pomoć bez oslanjanja na električnu mrežu.

Od osobnih teškoća do globalnog utjecaja

Yaghijeva motivacija za ovaj projekt duboko je osobna. Odrastajući u palestinskoj izbjegličkoj zajednici u Jordanu, živio je u kući bez tekuće vode. Često se prisjeća susjedskog "šaputanja" da je stigao kamion s vodom, što je izazivalo užurbanu žurbu da se spremnici napune prije nego što zalihe nestanu.

"Znanost je tu, ono što nam sada treba jest hrabrost da proširimo ova rješenja", rekao je tijekom nedavnog terenskog testiranja.

Iako se tehnologija trenutačno razvija od laboratorijskih prototipova prema industrijskim jedinicama, on zamišlja budućnost "personalizirane vode". Slično kao što solarni paneli omogućuju kućanstvima da sama proizvode energiju, ovi uređaji temeljeni na MOF-u mogli bi na kraju omogućiti pojedinačnim kućanstvima da proizvode vlastitu vodu za piće, čime bi se okončala ovisnost o centraliziranim, često ranjivim komunalnim sustavima.

Profesor je među trojicom dobitnika Nobelove nagrade za kemiju za 2025. godinu za revolucionarni rad na metalno-organskim okvirima, koji je otvorio nove putove za čistu energiju i primjene u zaštiti okoliša.