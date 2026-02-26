Baksa: Boška, uz tebe sam kao prijatelj

Oporbeni saborski zastupnik Ivica Baksa (Nezavisna platforma Sjever) podržao je svoju kolegicu Bošku Ban, koja je jučer službeno potvrdila da se kao 77. ruka priključuje parlamentarnoj većini.
"Dragi moji Međimurci, pišem ovo prvenstveno kao vaš pajdaš i čovjek koji vjeruje da u našem kraju obraz i ljudskost još uvijek nešto znače.
Zadnjih dana gledam napade na moju kolegicu Bošku Ban i osjećam potrebu reći par riječi, jer je ne poznajem kroz političke etikete, nego kroz godine njezinog rada za naše ljude.
Svatko od nas ima pravo na svoje mišljenje o politici i odlukama koje se donose u Saboru. Kritika je sastavni dio našeg posla i to je sasvim u redu. No, Boška je u ovom trenutku odlučila staviti svoje ime, prezime i vlastiti obraz na vjetrometinu, svjesna da će njezina odluka izazvati reakcije, ali vjerujući da je to put kojim se za najranjivije skupine u društvu može postići nešto opipljivo.
"Želim stati u zaštitu njezina ljudskog dostojanstva"
Možemo se slagati ili ne slagati s nečijim političkim putem, ali ne smijemo dopustiti da zbog toga zaboravimo na osnovno poštovanje. Kao njezin kolega, ali prije svega kao prijatelj koji zna njezine motive, želim stati u zaštitu njezina ljudskog dostojanstva.
Mi u Međimurju smo uvijek znali cijeniti kad netko ima kičmu i kad se ne boji preuzeti odgovornost za ono što radi.
Zato vas molim da, bez obzira na političke razlike, ostanemo ljudi.
Nemojmo dopustiti da uvrede nadvladaju sve ono dobro što smo jedni za druge gradili godinama. Boška, uz tebe sam kao prijatelj, jer u politici se mandati mijenjaju, ali ljudskost se čuva cijeli život", napisao je na Facebooku.
