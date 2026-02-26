"Meni često govore da sam u vrijeme Domovinskog rata zastupala agresorsku četničku stranu, što je to nego crtanje mete na čelo. Mojim roditeljima je netko zabio nož u teglu cvijeća na ulazu u njihov stan. Prijavili smo to policiji, istražuju, naravno da nije nitko od stanara. Netko si je dao truda, ušao u zgradu pod izlikom da ostavlja letke ili poštu, popeo se na šesti kat da bi starcima koji su bolesni, imaju 83 i 86 godina te ima ostavio poruku - crni kuhinjski nož zapiknut u teglu cvijeća. Netko je na društvenim mrežama objavio video u kojem Skejo, s onim brčićima koji namjerno ili slučajno liče na Hitlera, koji je ponosan što je član 9. bojne Rafaela Bobana, koji je ustaša. On reže tortu s hrvatskim grbom s prvim bijelim poljem i netko je napisao naslov - evo gdje je završio kuhinjski nož koji je zaboden u teglu cvijeća ispred stana Dalije Orešković. Što je to nego crtanje mete na čelo. Netko je htio meni poslati poruku da osim što cijela država zna gdje ja stanujem, znaju i ti koji mi prijete, a prijete mi kontinuirano, da znaju i gdje mi stanuju roditelji. Nekome je to zabavno i smiješno. To je taj ustašluk kojeg relativiziraju kao nestašluk", dodala je.