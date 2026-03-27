Nevrijeme poharalo Zagreb

VIDEO / Orkanski vjetar razorio Zrinjevac, pogledajte snimke

N1 Info
27. ožu. 2026. 13:20

Orkanski vjetar koji je pogodio Zagreb ostavio je za sobom znatnu štetu u središtu grada, a posebno je stradao park Zrinjevac, gdje su srušena stabla i oštećena infrastruktura.

U nevremenu u Zagrebu lakše je ozlijeđeno nekoliko osoba, vatrogasaca i djelatnika službi, najviše štete je u podsljemenskoj zoni i na zapadu, opasni uvjeti trajat će do subote oko podneva, a normalizacija javnog prijevoza očekuje se od ponedjeljka, izvijestio je gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Zagrebački gradonačelnik rekao je to nakon održanog gradskog stožera Civilne zaštite, dodavši kako je situacija u gradu teža nego što je bila zbog nevremena u ljeto 2023., kada je oluja trajala samo pola sata.

"Uskoro će biti da nam ovakvi uvjeti traju 24 sata, a očekujemo da će trajati još 24 sata, sve do oko podneva sljedećeg dana. Stalno padanje stabala preko prometnica i štete koje nastaju otežavaju rad hitnih službi da na njih u najkraćem roku interveniraju", upozorio je.

Pri tome je pozvao građane na strpljenje te da prijavljuju samo one stvari koje su opasne po život i imovinu.

Očekuje se će padaline prestati danas popodne, no jaki udari vjetra mogli bi se smirivati tek sutra poslijepodne.

