SNAŽNO NEVRIJEME
Kad će prestati orkanski udari vjetra u Zagrebu, objašnjava meteorologinja N1 Tea Blažević
Snažni udari vjetra koji su u Zagrebu počeli jučer, nastavljaju se i danas i sve službe na terenu pokušavaju sanirati štetu koju je nevrijeme nanijelo i još nanosi.
Oglas
Na postaji Sokolovac udari vjetra su danas bili jačine i do 120 km/h na postaji Sokolovac, na Maksimiru do 96 km/h. To je vjetar orkanske snage, snažniji nego tijekom oluje koja je opustošila grad u srpnju 2023. godine.
Stoga je i dalje na snazi najviši, crveni stupanj Državnog hidrometeorološkog zavoda, putem sustava Meteoalarm.
I u nastavku petka očekuje se orkanski sjeverac na zagrebačkom području.
U noći koja je pred nama i tijekom subote očekujemo njegovo postupno slabljenje.
Ipak će još i tijekom subote na snazi biti viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm, narančasto upozorenje.
U nedjelju se očekuje dodatno smirivanje, prestanak oborine i potpuno slabljenje vjetra prema večeri.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas