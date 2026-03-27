SNAŽNO NEVRIJEME

Kad će prestati orkanski udari vjetra u Zagrebu, objašnjava meteorologinja N1 Tea Blažević

Tea Blažević
27. ožu. 2026. 12:38
Snažni udari vjetra koji su u Zagrebu počeli jučer, nastavljaju se i danas i sve službe na terenu pokušavaju sanirati štetu koju je nevrijeme nanijelo i još nanosi.

Na postaji Sokolovac udari vjetra su danas bili jačine i do 120 km/h na postaji Sokolovac, na Maksimiru do 96 km/h. To je vjetar orkanske snage, snažniji nego tijekom oluje koja je opustošila grad u srpnju 2023. godine.

Stoga je i dalje na snazi najviši, crveni stupanj Državnog hidrometeorološkog zavoda, putem sustava Meteoalarm.

I u nastavku petka očekuje se orkanski sjeverac na zagrebačkom području.

U noći koja je pred nama i tijekom subote očekujemo njegovo postupno slabljenje.

Ipak će još i tijekom subote na snazi biti viši stupanj upozorenja putem sustava Meteoalarm, narančasto upozorenje.

U nedjelju se očekuje dodatno smirivanje, prestanak oborine i potpuno slabljenje vjetra prema večeri.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

