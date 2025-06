Penava čeka ulazak u Vladu. Analitičar: "Plenković tako pokazuje mišiće"

Iako je DP trenutno HDZ-ov neminovni partner bez kojeg nema većinu u parlamentu, s četiri člana Vlade imao bi udio u njoj nesrazmjeran svojoj političkoj snazi i rejtingu. U anketama već duže vrijeme kotiraju oko 2,5 posto, a na lokalnim izborima oslabljeni su gubitkom Vukovara, iako Penava pokušava relativizirati taj poraz tvrdeći da DP ondje formalno i nije bio na vlasti jer je 2021. on postao gradonačelnik sa svojom nezavisnom listom. No svi su s te liste potom postali dio DP-a, a on sam i predsjednik stranke.