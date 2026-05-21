HOO je od osnutka imao samo tri predsjednika

Od osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) 1991. godine, dužnost predsjednika obnašale su samo tri osobe, a Zlatko Mateša, koji je u četvrtak dao ostavku, bio je najdugovječniji predsjednik.
Prvi predsjednik bio je Antun Vrdoljak, od 1991. do 2000.godine, a njega je na dužnosti naslijedio Zdravko Hebel,koji je krovnom sportskom organizacijom predsjedao samo dvije godine.
Zlatko Mateša je dužnost preuzeo 2002.godine, s više uzastopnih mandata. Do 2024. biran je čak sedam puta, svaki put kao jedini kandidat.
U četvrtak je dao ostavku nakon brojnih afera u hrvatskom sportu, koje su započele s Hrvatskim skijaškim savezom i Vedranom Pavlekom, koji je još uvijek nedostupan hrvatskom pravosuđu. U ponedjeljak je održana izvanredna sjednica Vijeća HOO-a, nakon koje je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić dao ostavku na mjesto dopredjednika, a u srijedu su mediji objavili da je Mateša i njegova supruga Blanka pod povećalom pravosuđa zbog korištenja službenog automobila, dnevnica i zrakoplovnih karata.
Mateša je rođen 1949. u Zagrebu, gdje je na Pravnom fakultetu diplomirao 1974. godine. Magistrirao je 1990., a 2009. doktorirao na Pekinškom sportskom sveučilištu. Karijeru je gradio u INA-i, gdje je od savjetnika za pravne poslove napredovao do direktorskih pozicija. Osamdesetih je bio sekretar organizacije Saveza komunista, a devedesetih član HDZ-a.
Početkom devedesetih prelazi u državnu upravu kao ravnatelj Agencije za restrukturiranje i razvoj, a zatim ulazi u vladu, prvo kao ministar bez portfelja, a potom i kao ministar gospodarstva. U jesen 1995. predsjednik Franjo Tuđman imenovao ga je predsjednikom vlade. Na toj funkciji ostao je do 27. siječnja 2000. godine.
Mateša je član Izvršnog odbora Europskih olimpijskih odbora (EOO) od 2009.godine, te je najzaslužniji za osnutak Europskih igara, čije je prvo izdanje bilo u Bakuu 2019., a drugo u Krakovu 2023.
