Hajdaš Dončić poslao Plenkoviću otvoreno pismo o Odboru za mir: "Zašto premijer ne govori otvoreno... "

Stoga s pravom postavljamo pitanje zašto premijer Plenković ne govori otvoreno o razlikama između europskog pristupa i Trumpove inicijative te gdje se u tome vidi Hrvatska? Jednako je problematično što se o ovako ozbiljnoj temi ne raspravlja u Hrvatskom saboru, koji je najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske. Sudjelovanje u međunarodnom tijelu koje zadire u temelje sigurnosnog poretka ne smije biti predmetom tajnih dogovora iza zatvorenih vrata niti se svesti na diplomatsku estradu.