Hajdaš Dončić poslao Plenkoviću otvoreno pismo o Odboru za mir: "Zašto premijer ne govori otvoreno... "

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić uputio je premijeru Andreju Plenkoviću otvoreno pismo
Oglas
Pismo prenosimo u cijelosti:
"Nakon što je Republika Hrvatska zaprimila poziv i hrvatska predstavnica prisustvovala potpisivanju povelje "Odbora za mir", javnost i dalje nema odgovor na ključno pitanje: kakav je stav Vlade Republike Hrvatske o uključivanju u odbor koji je inicirao američki predsjednik Donald Trump? To nije diplomacija, već opasan izostanak političke odvažnosti u vanjskoj politici uz ignoriranje Sabora kao najvišeg predstavničkog tijela građana.
Istovremeno zabrinjava činjenica da nijedna od ključnih država članica Europske unije, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, nije pristupila ovoj inicijativi, a susjedna Slovenija je to isto odbila. Razlozi za odbijanje koje su navele te zemlje iznimno su relevantni: zabrinutost zbog mogućeg potkopavanja uloge Ujedinjenih naroda, nejasnog i preširokog mandata tijela te nedostatka jasnog međunarodno-pravnog uporišta.
Stoga s pravom postavljamo pitanje zašto premijer Plenković ne govori otvoreno o razlikama između europskog pristupa i Trumpove inicijative te gdje se u tome vidi Hrvatska? Jednako je problematično što se o ovako ozbiljnoj temi ne raspravlja u Hrvatskom saboru, koji je najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske. Sudjelovanje u međunarodnom tijelu koje zadire u temelje sigurnosnog poretka ne smije biti predmetom tajnih dogovora iza zatvorenih vrata niti se svesti na diplomatsku estradu.
SDP zbog toga poziva premijera Plenkovića da u Hrvatskom saboru podnese izvješće o stajalištu Vlade Republike Hrvatske te:
1. jasno i nedvosmisleno iznese stav Vlade Republike Hrvatske,
2. objasni razloge eventualnog približavanja ili odbijanja ove inicijative,
3. omogući otvorenu i transparentnu raspravu u Hrvatskom saboru prije bilo kakve daljnje odluke.
Sve drugo značilo bi da se važne vanjskopolitičke odluke donose bez demokratske kontrole i bez poštovanja prema građanima u čije se ime djeluje."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas