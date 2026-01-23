Oglas

predsjednik SDP-a

Hajdaš Dončić poslao Plenkoviću otvoreno pismo o Odboru za mir: "Zašto premijer ne govori otvoreno... "

N1 Info
23. sij. 2026. 11:00
Marko Seper / Pixsell / ILUSTRACIJA

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić uputio je premijeru Andreju Plenkoviću otvoreno pismo

Pismo prenosimo u cijelosti:

"Nakon što je Republika Hrvatska zaprimila poziv i hrvatska predstavnica prisustvovala potpisivanju povelje "Odbora za mir", javnost i dalje nema odgovor na ključno pitanje: kakav je stav Vlade Republike Hrvatske o uključivanju u odbor koji je inicirao američki predsjednik Donald Trump? To nije diplomacija, već opasan izostanak političke odvažnosti u vanjskoj politici uz ignoriranje Sabora kao najvišeg predstavničkog tijela građana.

Istovremeno zabrinjava činjenica da nijedna od ključnih država članica Europske unije, uključujući Njemačku, Francusku i Italiju, nije pristupila ovoj inicijativi, a susjedna Slovenija je to isto odbila. Razlozi za odbijanje koje su navele te zemlje iznimno su relevantni: zabrinutost zbog mogućeg potkopavanja uloge Ujedinjenih naroda, nejasnog i preširokog mandata tijela te nedostatka jasnog međunarodno-pravnog uporišta.

Stoga s pravom postavljamo pitanje zašto premijer Plenković ne govori otvoreno o razlikama između europskog pristupa i Trumpove inicijative te gdje se u tome vidi Hrvatska? Jednako je problematično što se o ovako ozbiljnoj temi ne raspravlja u Hrvatskom saboru, koji je najviše predstavničko tijelo građana Republike Hrvatske. Sudjelovanje u međunarodnom tijelu koje zadire u temelje sigurnosnog poretka ne smije biti predmetom tajnih dogovora iza zatvorenih vrata niti se svesti na diplomatsku estradu.

SDP zbog toga poziva premijera Plenkovića da u Hrvatskom saboru podnese izvješće o stajalištu Vlade Republike Hrvatske te:

1. jasno i nedvosmisleno iznese stav Vlade Republike Hrvatske,

2. objasni razloge eventualnog približavanja ili odbijanja ove inicijative,

3. omogući otvorenu i transparentnu raspravu u Hrvatskom saboru prije bilo kakve daljnje odluke.

Sve drugo značilo bi da se važne vanjskopolitičke odluke donose bez demokratske kontrole i bez poštovanja prema građanima u čije se ime djeluje."


andrej plenković odbor za mir siniša hajdaš dončić

