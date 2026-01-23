Oglas

ured predsjednika

Milanović poziva Plenkovića na konzultacije o Trumpovom Odboru za mir

N1 Info
23. sij. 2026. 14:25
09.01.2026., Cakovec- Predsjednik Zoran Milanovic sudjelovao na svecanoj akademiji Vecer medjimurskog identiteta povodom obiljezavanja spomendana Dana sjedinjenja Medjimurja s maticom zemljom Hrvatskom. Photo: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Stav Republike Hrvatske o pozivu da pristupi Odboru za mir mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke, objavljeno je u petar u priopćenju iz Ureda predsjednika.

U nastavku donosimo priopćenje.

"Imajući u vidu činjenice:

  1. da je Republika Hrvatska pozvana da pristupi Odboru za mir koji je osnovan na prijedlog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država;
  2. da je Odbor za mir uspostava nove međunarodne organizacije;
  3. da Vlada Republike Hrvatske „trenutno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga“, kao što je rekao predsjednik Vlade RH;
  4. da Vlada RH ni na koji način nije konzultirala Predsjednika Republike niti tražila njegov stav o pozivu Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir;
  5. da „Predsjednik Republike Hrvatske i Vlada RH surađuju u oblikovanju i provođenju vanjske politike“, prema odredbi članka 99. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske,

predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović poziva predsjednika Vlade RH na konzultacije kako bi raspravili sve relevantne informacije i dosadašnje poteze Vlade RH vezane uz poziv Republici Hrvatskoj da pristupi Odboru za mir.

Predsjednik Republike očekuje od predsjednika Vlade RH sve informacije o ovoj strateški važnoj vanjskopolitičkoj temi.

Stav Republike Hrvatske, prema Ustavu RH, mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke. Samostalno odlučivanje Vlade RH, u ime Republike Hrvatske, bilo bi protivno Ustavu RH."

Teme
odbor za mir zoran milanović

