Plenković demantirao osnivanje Ureda za ideologiju koji bi vodio Penava

"Ali da može participirati na jedan vidljiv način u jednom posebnom povjerenstvu koje bi se intenzivnije bavilo s temom koju inače radi Ministarstvo hrvatskih branitelja i to s velikim uspjehom, vidjeli ste koliko je potpredsjednik Vlade Tomo Medved učinio na pronalasku nestalih iz Domovinskog rata. To su važne teme, tako da je to otprilike okvir onoga o čemu govorimo", naveo je.