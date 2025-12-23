Plenković: Idući tjedan uredba sa zakonskom snagom o osobnom asistenciji

"Ovo govorim zato jer su i neke druge Vlade i političke opcije, druge provenijencije i drugog predznaka mogle isto tako unaprijediti položaj osoba s invaliditetom, a nisu. Mislim da smo ovu ranjivu skupinu digli na puno višu razinu nego što je to bilo prije i mi ćemo rado sagledati sva rješenja koja će biti dobra za osobe s invaliditetom", poručio je Plenković.