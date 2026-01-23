premijerovo obraćanje
Plenković na sjednici Vlade: Donald Trump je napravio dva koraka unazad
Vlada danas raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku i kreditnim institucijama. Premijer Plenković obratio se uvodno javnosti.
"Najprije da se osvrnem na 33. obljetnicu VRO Maslenica, kojom je ponovno omogućeno povezivanje juga i sjevera zemlje. Odana je počast braniteljima, vojnicima i policajcima te svima koji su dali svoj život za obranu domovine. Drago mi je u tom kontekstu da je omogućen novi krug preventivnih sistematskih pregleda za hrvatske branitelje koje je od 2016. pohoilo 140.000 branitelja, čime je to jedan od najvažnijih programa za otkrivanje zdravstvenih tegoba.
Ovo je prva sjednica Vlade nakon početka zasjedanja Sabora, gdje smo odgovarali na pitanja saborskih zasupnika i mislim da smo odgovorili na sva pitanja i javnosti podastrijeli naše politike. Uputili smo izraze sućuti španjoslkom premijeru Pedru Sanchezu povodom strašne željezničke nesreće Jioš jednom upućujemo sućut obiteljima.
Zahvaljujem na obilježavanju Dana socijalnog partnerstva, gdje smo obilježili važnost suradnje sa partnerima iz sindikata i udruga poslodavaca", kazao je, prenosi Tportal.
Premijer Andrej Plenković podsjetio je i da je ovoga tjedna bio na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu te u Bruxellesu gdje je Europska unija iznijela plan za Grenland.
Deeskalacija oko pitanja Grenlanda
"Svjetski gospodarski forum u Davosu održan je u svjetlu mnoštva kriza kojima smo izloženi. Poruke koje smo poslali su svi uspjesi koje je Hrvatska postigla u zadnjih 10 godina, članstvo u međunarodnim organizacijama, iskustvo u rješavanju međunarodnih kriza, poput one u UKrajini, gdje smo evocirali isksutva iz Domovinskog rata.
Javnost je već upoznata da je došlo do deeskalacije oko pitanja Grenlanda. Donald Trump je napravio dva koraka unazad. Prvi je bilo ukidanje odluke o carinama, a drugi je to da nakon odbijanja kupnje Grenlanda, SAD intervenira vojnom silom.
Mi smo iskoristili prostor za sastanke s brojnim predstavnicima u poduzetništvu, tehnolokim kompanijama koje se bave umjetnom inteligencijom. Sastali smo se i s nizom drugih aktera te imali medijske nastupe.
Važno je bilo i pokretanje Odbora za mir, kojeg je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump. Mi smo dobili poziv i kazali vrlo jasno da se zahvaljujemo te da ćemo ga vrlo temeljito proučiti, s obzirom na to da je on dosta širi u odnosu na ono što je predviđeno Rezolucijom UN-a po pitanju Gaze. Sve humanitarne aktivnosti treba pozdraviti, ali ovakve nove ideje treba dobro analizirati.", kazao je.
"Inicijativa Odbora za mir je primljena na znanje"
"Održan je sastanak Europskog vijeća, to je bila neformalna večera održana pod nešto drugačijim okolnostima od onih u kojima je bila najavljena.
Jednoglasno je konstatirana podrška Danskoj u vezi statusa Grenlanda, konstatirano je da sve zemlje članice EU žele negovati dobre odnose sa SAD-om, s obzirom na važnost transatlantskih odnosa koji postoje već 80 godina te da dođe do što bržeg smanjenja tenzija te da se odnos bazira na međusobnom poštovanju. Inicijativa Odbora za mir je primljena na znanje, s obzirom na opsežno istraživanje i činjenicu da su neke zemlje stavile određene ograde zbog unutarnjih procesa, a neke su takav poziv odbile.
