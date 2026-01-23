Plenković na sjednici Vlade: Donald Trump je napravio dva koraka unazad

Važno je bilo i pokretanje Odbora za mir, kojeg je pokrenuo američki predsjednik Donald Trump. Mi smo dobili poziv i kazali vrlo jasno da se zahvaljujemo te da ćemo ga vrlo temeljito proučiti, s obzirom na to da je on dosta širi u odnosu na ono što je predviđeno Rezolucijom UN-a po pitanju Gaze. Sve humanitarne aktivnosti treba pozdraviti, ali ovakve nove ideje treba dobro analizirati.", kazao je.