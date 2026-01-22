Rakić za N1 o govoru iz Davosa koji ju je oduševio: Jedinstven je, neusporediv s bilo čim u povijesti

"U najvećem sam čudu ostala kad je usred Švicarske izjavio da bi Europljani bez američke pomoći u Drugom svjetskom ratu govorili njemački i japanski. U Švicarskoj otprilike trećina stanovništva priča njemačkim jezikom. A potpuno je netočna tvrdnja o tome da je zaustavio osam ratova. Pitanje Ukrajine, koje je najbitnije, nije riješio, a još uvijek se odbija uopće osvrnuti na Vladimira Putina. A tu je i Venezuela iz koje je uklonio Nicolasa Madura i ostavio sve njegove ljude, što znači da se ništa osim dogovora o nafti nije promijenilo. Zapravo, on je došao u Davos održati političku kampanju za izbore krajem godine, koje zna da mora dobiti ako želi i dalje imati apsolutnu moć u donošenju odluka. Otuda populizam i retorika koju u Europi i svijetu svi gledaju s čuđenjem i podsmijehom. Ali, u SAD-u to pali. Ukratko, on je trgovac i ponaša se tako, ako ne vidi u korist u nečemu, time se ne bavi. I zato svjetski političari moraju napokon shvatiti neke stvari."