"STAV I HRABROST"
Rakić za N1 o govoru iz Davosa koji ju je oduševio: Jedinstven je, neusporediv s bilo čim u povijesti
Vanjskopolitička analitičarka i dugogodišnja urednica Mirjana Rakić pomno je pratila događaje na Svjetskom ekonomskom forumu (WEF) u Davosu i, poput mnogih, ostala zgrožena govorom američkog predsjednika Donalda Trumpa, kao i oduševljena govorom kanadskog premijera Marka Carneyja.
"Apsolutno se moglo predvidjeti što će govoriti Trump. Došao je s "ja, ja, ja" retorikom i govorio ili činjenice koje se ne mogu provjeriti, kao što je navodni ekonomski rast u SAD-u, ili je govorio apsolutne gluposti i davao netočne tvrdnje", kazala nam je u telefonskom razgovoru Rakić pa nastavila:
"U najvećem sam čudu ostala kad je usred Švicarske izjavio da bi Europljani bez američke pomoći u Drugom svjetskom ratu govorili njemački i japanski. U Švicarskoj otprilike trećina stanovništva priča njemačkim jezikom. A potpuno je netočna tvrdnja o tome da je zaustavio osam ratova. Pitanje Ukrajine, koje je najbitnije, nije riješio, a još uvijek se odbija uopće osvrnuti na Vladimira Putina. A tu je i Venezuela iz koje je uklonio Nicolasa Madura i ostavio sve njegove ljude, što znači da se ništa osim dogovora o nafti nije promijenilo. Zapravo, on je došao u Davos održati političku kampanju za izbore krajem godine, koje zna da mora dobiti ako želi i dalje imati apsolutnu moć u donošenju odluka. Otuda populizam i retorika koju u Europi i svijetu svi gledaju s čuđenjem i podsmijehom. Ali, u SAD-u to pali. Ukratko, on je trgovac i ponaša se tako, ako ne vidi u korist u nečemu, time se ne bavi. I zato svjetski političari moraju napokon shvatiti neke stvari."
U tom kontekstu, Rakić je odmah spomenula kanadskog premijera i nije skrivala oduševljenje njegovim govorom.
"Veliko iznenađenje! Bio je to govor državnika koji ima stav, činjenice, karizmu i hrabrost. Bez "ja, ja, ja". Primjer je apsolutno svima, kako držati javne nastupe, kakve poruke slati i kako braniti interese svoje države i naroda. Istinski me impresionirao."
S kojim biste ga državnikom iz novije ili nešto dalje povijesti usporedili?
"Ni s kim! Jedinstven je. Nudi perspektivu i svjestan je da će svima biti dobro, ako je svijetu dobro. Tim povijesnim govorom dao je kisik ostalim liderima i pokazao kako se treba ponašati s Trumpom - a to je otpor i "udaranje šakom o stol". Tek tada vas on posluša."
Rakić tvrdi i da se hrvatska Vlada na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem postavila na primjeren i diplomatski način.
"Držimo korak s EU i postavljamo se u skladu s njom, što je logično. Reakcija je bila pristojna i politički ispravna. Jer, val kojem svjedočimo nije zahvatio samo Hrvatsku i ne tiče se samo Hrvatske, zato je potrebno europsko jedinstvo."
Iz tog "kalupa" iskače jedino Mađarska.
"Ona, odnosno Viktor Orban, se ponaša kao Trump. I to bi mogao platiti na izborima u travnju. Zamislite samo, on ima retoriku da ne želi izdvajati milijune eura za Ukrajinu "jer ne želi financirati tuđi rat", a nedvosmisleno uđe u Odbor za mir gdje će članarina navodno koštati milijardu dolara."
Svijet nakon Trumpa?
"Bit će tu još svega i tijekom njegova mandata, koji traje još tri godine. U svakom slučaju, on od Grenlanda još nije odustao niti prestao o njemu razmišljati. Možda neko vrijeme neće biti tema, ali prije ili kasnije opet će postati. Sigurna sam da za njega to nije gotova priča i da ga želi prisvojiti. Time se vraćam na ono da on razmišlja kao trgovac, zato mu nije dovoljno što tamo SAD ima vojne baze i ugovore o korištenju minerala i ruda. Vjeruje da tek kad je nešto u tvom posjedu, to istinski braniš i zastupaš", istaknula je Rakić pa komentirala kako vidi period nakon što se promijeni američko vodstvo:
"Trebat će neko vrijeme da se krene dalje. Više neće biti kako je bilo, sve svjetske institucije, organizacije i državnici morat će propitivati svoja djelovanja. Posebno EU, koja će morati promijeniti postavke, što vidimo da i čini. Svijet više neće biti kakav je bio, s tim je gotovo jer uvijek se može pojaviti netko kao Trump i uništiti što se gradilo. Zato je potrebnija neovisnost na svim razinama i alati koji omogućavaju udaljavanje od štetnih politika onih koji imaju moć u nekom području."
Na kraju je još jednom spomenula kanadskog premijera.
"Carney je pokazao smjer kojim bi mogli i trebali ići svi oni kojima je istinska želja bolji svijet", zaključila je Mirjana Rakić.
