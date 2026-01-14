sjednica vlade
Plenković: „Mjesečne naknade u praksi rastu između 50 i 75 eura"
Premijer Andrej Plenković osvrnuo se u srijedu na početku sjednice Vlade na porast socijalnih naknada istaknuvši da one ne rastu linearno te je njihov porast znatno veći od 10 ili 5 eura, kako je to interpretirano u dijelu medija, a naglasio je i da su od 2016. godine naknade rasle 400 posto.
Plenković je objasnio da za roditelje njegovatelje naknada ne raste za pet eura, već raste osnovica, zbog čega se stvarni mjesečni iznosi povećavaju znatno više.
„Mjesečne naknade u praksi rastu između 50 i 75 eura – primjerice sa 750 na 800 eura, sa 900 na 960 eura ili sa 1.125 na 1.200 eura, ovisno o kategoriji“, istaknuo je premijer na početku sjednice Vlade na kojoj su donesene četiri odluke kao podrška ranjivim skupinama društva.
Naglasio je da je Vlada, unatoč drukčijim interpretacijama koje su se pojavile u dijelu medija, rekordno povećala izdvajanja za socijalne naknade i pomoć najosjetljivijim skupinama društva.
„U usporedbi s 2016. godinom riječ je o rastu od oko 400 posto – sa 268 milijuna eura tada na 1,35 milijardi eura u 2026. godini“, rekao je.
Govoreći o novom krugu povećanja, Plenković je pojasnio da osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu raste na 170 eura, što je povećanje od 10 eura, dok osnovica za pojedine druge naknade, poput onih za udomitelje, raste za pet eura. Upozorio je da je u dijelu medija pogrešno, pa i zlonamjerno, stvoren dojam da se radi o simboličnom povećanju od pet ili deset eura.
„Naknada nije linearno povećanje, nego umnožak osnovice i faktora. Osnovica je temeljni iznos, a faktor ovisi o osobi i situaciji u kojoj se nalazi“, rekao je, navodeći kao primjer da radno sposobni samac prima 100 posto osnovice, dok samohrani roditelj nesposoban za rad prima 160 posto osnovice. Istaknuo je da je važno da javnost dobije potpunu i točnu informaciju o tim promjenama, kako ne bi dolazilo do pogrešnih tumačenja, te je najavio da će ministar Piletić to dodatno i jasno objasniti u prezentaciji.
Premijer je podsjetio i da je u programu Vlade najavljeno povećanje socijalnih naknada za 30 posto do kraja mandata, naglasivši da su aktualna povećanja dio konzistentne politike koja se provodi u skladu s fiskalnim mogućnostima države.
„Naš primarni cilj nije samo povećavati iznose naknada, nego i smanjivati broj korisnika zajamčene minimalne naknade te podizati kvalitetu života građana“, rekao je, dodavši da je broj korisnika te naknade već prepolovljen – sa 97 tisuća na 43 tisuće – zahvaljujući gospodarskom rastu, rastu zaposlenosti i podizanju životnog standarda.
Plenković je poručio da politika socijalnih naknada mora biti usmjerena na pomoć onima koji se doista ne mogu sami uključiti na tržište rada, dok „politika asistanata“ s rastom broja korisnika, kako je rekao, nije dobra ni za pojedince ni za društvo u cjelini.
Naveo je i da su u odnosu na 2016. godinu pojedine naknade više nego udvostručene – za samce s 106 na 170 eura, za radno nesposobne osobe sa 122 na 221 euro, dok kućanstvo s dvije radno sposobne odrasle osobe i dvoje djece danas prima 561 euro, u odnosu na 212 eura prije deset godina.
