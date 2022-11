Komentirala je odnos premijera Andreja Plenkovića prema medijima. Prošlog je tjedna optužio reprotera N1 da “pjeva oporbenu pjesmicu” kad pita za aferu u INA-i i kaže novinarima da skreću na nebitne teme.

“Naš premijer Andrej Plenković kojeg znam više od 20 godina se prodao za nešto što nije. Svojim prvim nastupom, kada je skinuo Karamarka, zahvaljujući i Nacionalu, Andrej Plenković je došao na čelo HDZ-a kao europejac koji je tada prijateljski nastupao prema medijima, osobito prema opozicijskim medijima koji su mu pomogli. Sjećam se kako me tapšao po EP-u kada je iz tjedna u tjedan izlazila priča o aferi “Konzultantica”. Međutim, u tih šest godina pretvorio se u pravog faraona, autoritativnog vođu”, rekla je Vrabec Mojzeš.

Dodaje da nije očekivala da će se pretvoriti u to što je. “Način na koji se obrušava na medije pokazuje da je jako nervozan, jako ljut. A to onda znači da ono što mi pišemo je istinito, da ono o očemu govorimo očito njega osobno jako žulja. INA je, naravno, bitna.”

Kada je došao na vlast, kaže Vrabec Mojzeš, Plenković je imao potpuno drugačiji odnos prema medijima.

“Možda je ovo zaboravio ili bi htio zaboraviti. Mi smo, Nacional, 2016. godine radili izložbu o 20. obljetnici demonstracija za ‘Stojedinicu’. Pozvali smo premijera da dođe na otvorenje. Tada je bio friško postavljen na čelo HDZ-a i Vlade. Nećete vjerovati, tada je izložbu otvorio Jasen Mesić, predsjednik Odbora za kulturu i pojavio se premijer da da podršku jednom građanskom buntu za slobodu medija, govorio je o važnosti slobode mišljenja, javne riječi. Tada smo on, Berislav Jelinić, i ja osvanuli na naslovnici Hrvatskog tjednika, ili nekog takvog lista, kao izdajice Hrvatske. Andrej Plenković je tada bio na strani nekakve građanske opcije, bez obzira što je na čelu nominalno vlade desnog centra, koja je u međuvremenu skrenula jako udesno. Iako, on se riješio svih najžešćih desnih jastrebova, ili su otišli ili su potaracani putem. Svi oni koji su mu na neki način predstavljali opoziciju, on ih je spretno maknuo”, smatra Vrabec Mojzeš.

“Plenković je bio odličan diplomat bez političkog uvjerenja”

Posebno je istaknula Plenkovićev odnos prema državnoj televiziji.

“HTV je gora propagandna mašinerija HDZ-a i Vlade nego u doba Franje Tuđmana. Samo na suptilniji način. Što je napravio Andrej Plenković kad je došao na čelo Vlade, je li smijenio ljude koji su isključivo po stranačkom ključu postavljeni tamo za urednike? Nikoga nije maknuo. Taj program je pretvoren u propagandnu mašineriju vladajuće stranke i Katoličke crkve. Ostala je Ana Milić, majka glasnogovornika Vlade, supruga Gorana Milića koji najviše novaca dobiva za tzv. nezavisnu produkciju za svoje serije, za koje ne znam zašto netko mlađi ne bi mogao raditi. Problem je ako uvijek iste kuće dobivaju novce. Andrej Plenković se pravi da to ne vidi, obračunava se s novinarima koje je otprilike zajedno s opozicijom prozvao neprijateljima države, sustava, a od nedavno smo svi valjda i ruski igrači. To je vrlo opasno. Svima nam je nacrtao metu na čelo”, kazala je.

Dodaje da je da “očito moć jako lupa u glavu”.

“Dugo smo u ovom poslu, gledali smo sve te političare, kad su bili mali, kako su rasli i u što su se pretvorili. Ja sve njih znam otkad su bili mali, uključujući i Andreja Plenkovića. On je bio odličan diplomat, čovjek bez političkog uvjerenja koji je odlično radio svoj diplomatski posao. Kako se našao u stranci koja je već tada optužena kao za zločinačku organizaciju, ja to ne znam, ali očito je karijera bila ta koja ga je primamila u tu stranku. On se od jednog pristojnog diplomata, europejca kojeg poštuju, pretvorio u autoritativnog vođu”, rekla je.

“Premijer je nervozan jer očito ima nekog putra na glavi u INA-i”

“Mene užasno zanima INA. On gubi živce na INA-i. Ona je počela sa Sanaderom, znamo kako je to krenulo, što se događalo… INA, Mađari, Orban i HDZ, to je neka tajna veza, to je ono što mi pokušavamo dokučiti. Je li Andrej Plenković ucijenjen, zašto je on nervozan? Sve ovo što smo razotkrivali posljednjih nekoliko mjeseci u Nacionalu, da je Plenković, ne samo što je znao, nego je i davao prešutna odobrenja za to da Mađari potpuno preuzmu energetsku politiku Hrvatske. On je dao mig Ćoriću da se potpiše memorandum kojim se gasi sisačka rafinerija. Sigurno da jede tuđa go**a jer u toj stranci je teško naći nekog tko nije korumpiram. Ne znam zašto ne traži izvan stranke jer postoje stručnjaci, možda je vrijeme za vladu nacionalnog spasa, vladu stručnjaka… On to ne radi, on ide u bunar vlastite stranke koja je potkapacitirana i koga god postavi, to je nevjerojatno, što mlađi, to korumpiraniji. On je njih postavio, on je za njih odgovoran. On je nervozan jer očito ima nekog putra na glavi u INA-i. Znao je što se tamo događa, ono što je Škugor radio, pa on ga je tamo stavio, svi ti ljudi imali su istu člansku iskaznicu – HDZ-ovu. Svi oni su po istom ključu birani. Andrej Plenković je pričao o nekom novom početku, novom HDZ-u, drugačijem od Sanaderovog, a svaki dan ga neko uhićenje demantira”, rekla je Vrabec Mojzeš.

Plenković također često govori da u Hrvatskoj postoje opasni ekstremisti koji su opasni za Vladu pa i ustavnopravni poredak države.

“On bi silno htio pokazati da je ustavnopravni poredak ugrožen i da njega netko hoće ubiti. To je odlično. Kad ne ide dobro u državi, kad su ljudi gladni, sindikati nezadovoljni, standard pada… To je još drug Tito osmislio – smislite unutarnje i vanjske neprijatelje i oni rade o glavi premijeru”, komentirala je Vrabec Mojzeš.

“Zoran Milanović nas je sve prevario i izdao. Dabogda mi se osušila ruka kojom sam glasala za njega”

Nija ništa nakolnjenija ni prema predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću.

“Ja gledam na njegove dvije godine gledam krilaticom ‘dabogda mi se sasušila ruka s kojom sam glasala za njega’. Zoran Milanović je sve nas prevario. Mi smo svi u jednom trenuktu, želeći se riješiti bivše predsjednice koja dosta srozala ugled institucije, mi smo svi začepili nos, zaboravili sve što je radio kao premijer i glasali za njega, nadajući se da je ono što je on pričao tijekom kampanje – koja je bila odlčina – istina, da se doista promijenio i da će se doista toga držati”, rekla je Vrabec Mojzeš.

“Da ne nabrajam što je sve učinio… Ne samo što je razočarao, razočarao je i izdao svoje biračko tijelo, prije svega ljevice i građanskog centra. Prometnuo se u junaka krajnje desnice, Domovinskog pokreta, Suverenista i Hercegovaca na čelu s Draganom Čovićem u BiH. Odličan je i s Miloradom Dodikom. Dakle, on se prometnuo u radikalnijeg desničara nego što se Kolinda Grabar Kitarović ikad usudila biti. Ovo nije ono što je on obećavao, politika koju smo od njega očekivali. Zoran Milanović više nije predsjednik birača koji su za njega glasali “, dodala je.

Cijeli razgovor pogledajte u videu:

