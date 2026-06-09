"sport i glazba"
Počelo suđenje Josipi Pleslić (ex Rimac)
Na Županijskom sudu u Zagrebu jutros je počelo prvo suđenje Josip Pleslic (ex Rimac) za aferu ‘Sport i glazba‘.
Oglas
Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu u studenom je lani potvrdilo optužnicu za aferu Sport i glazba kojom bivšu državnu tajnicu i nekadašnju kninsku gradonačelnicu Josipu Pleslić, ranije Rimac, tereti za niz malverzacija.
Josipi Pleslić na teret se stavlja niz različitih, međusobno nepovezanih optužbi, poput namještanja pravilnika o uzgoju stoke na krškim pašnjacima, sređivanja polaganja državnih ispita, sređivanja novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama i drugo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas