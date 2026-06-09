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"sport i glazba"

Počelo suđenje Josipi Pleslić (ex Rimac)

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09. lip. 2026. 10:01
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Sanjin Strukic / Pixsell

Na Županijskom sudu u Zagrebu jutros je počelo prvo suđenje Josip Pleslic (ex Rimac) za aferu ‘Sport i glazba‘.

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Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu u studenom je lani potvrdilo optužnicu za aferu Sport i glazba kojom bivšu državnu tajnicu i nekadašnju kninsku gradonačelnicu Josipu Pleslić, ranije Rimac, tereti za niz malverzacija.

Josipi Pleslić na teret se stavlja niz različitih, međusobno nepovezanih optužbi, poput namještanja pravilnika o uzgoju stoke na krškim pašnjacima, sređivanja polaganja državnih ispita, sređivanja novčanih potpora za područja naseljena nacionalnim manjinama i drugo.

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josipa pleslić

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