Oglasio se splitski KBC, evo kakvo je stanje pacijenata opečenih u požaru

Ranije danas je dr. Ivan Utrobičić, kirurg iz KBC-a Split, izvijestio da su u jedinici intenzivnog liječenja prethodno bila tri pacijenta, no jednoj se pacijentici jučer poslijepodne stanje pogoršalo pa je ponovno operirana, intubirana i premještena na intenzivnu.

"U odnosu na jučerašnje, odnosno sinoćnje stanje, nema bitnih promjena. Danas smo previli sve pacijente. Postoje određene nijanse u njihovu stanju, ali one trenutačno ne utječu na njihov status ni na odluku o daljnjem liječenju", rekao je Utrobičić.