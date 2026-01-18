Apel SNV-a institucijama Srbije i Hrvatske: Surađujte u predmetima ratnih zločina

"SNV poziva odgovorne u policiji i Državnom odvjetništvu RH na poduzimanje svih potrebnih mjera kojima bi se osigurala dostupnost optuženih ili osuđenih ratnih zločinaca, a republike Srbiju i Hrvatsku da obnove regionalnu suradnju u predmetima u kojima postoje saznanja o prebivalištu osoba koje su osuđene ili su pod sumnjom da su počinile ratni zločin", poručili su iz SNV-a.