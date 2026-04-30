"dvostruki udar"
Što su zloglasni "double tap" artiljerijski udari koje Izrael koristi u Libanonu, Gazi i Iranu?
Izrael je u posljednja 24 sata u zračnim udarima diljem južnog Libanona usmrtio najmanje 25 osoba, uključujući djecu i spasioce. Mnogi od tih udara nazivaju se "double tap" ili "dvostrukim udarima".
Što je „dvostruki udar“ (double-tap strike)?
U suštini, riječ je o dva napada na istu metu, piše Al Jazeera.
Prvi napad ima za cilj ubiti jednu ili više osoba, a drugi napad cilja na spasioce koji dolaze pomoći.
Smatra se da su Sjedinjene Američke Države među prvima opsežno koristile ovu taktiku, provodeći dvostruke napade dronovima u Pakistanu, Jemenu i Afganistanu tijekom administracije bivšeg predsjednika Baracka Obame.
Izrael sada „rutinski“ koristi ovu taktiku u svom ratu u Gazi, prema zajedničkoj istrazi iz srpnja izraelskih magazina +972 i Local Call, a kasnije i u napadu na Iran i Libanon.
Upravo je "dvostruki udar" američko-izraelski udar na školu u Minabu 28. veljače usmrtio najmanje 156 osoba, uglavnom školarki, u ranoj fazi rata u Iranu.
Jedan izvor prisutan u vojnim zapovjednim centrima koji nadziru napade rekao je da planeri znaju da ova taktika predstavlja smrtnu presudu za ponekad stotine ljudi ranjenih u prvom napadu i za njihove spasioce.
„Ako dođe do napada na visokog zapovjednika, nakon toga će se provesti još jedan kako bi se spriječile spasilačke operacije“, objasnio je izvor.
„Prvi odgovarači, spasilački timovi – njih ubijaju. Ponovno napadaju, izravno po njima.”
Je li to legalno?
Nimalo.
Dvostruki napadi predstavljaju kršenje Ženevskih konvencija iz 1949., koje zabranjuju ciljanje medicinskog osoblja, osoba koje sudjeluju u spašavanju ili ranjenih u prvom napadu.
U kolovozu 2025. su, primjerice, napadi pogodili bolnicu u Gazi punu medicinskog osoblja, spasilaca i novinara.
Sve te skupine zaštićene su međunarodnim pravom, no Izrael se opetovano optužuje da ih cilja u ratu u Gazi.
Ne postoje točni podaci o ukupnom broju zdravstvenih i pripadnika Civilne zaštite koje je Izrael ubio tijekom genocida u Gazi. Međutim, najnovija ubijanja povećala su broj ubijenih novinara u Gazi na najmanje 273, prema podacima Al Jazeere, što ovaj sukob čini najsmrtonosnijim za novinare u povijesti.
Izrael se također kontinuirano optužuje za namjerno ciljanje novinara u napadima na Gazu i Libanon.
Jesu li to „upozoravajući udari“?
Ne, to se odnosi na tzv. „kucanje po krovu“ (roof-knocking).
To podrazumijeva ispuštanje lakšeg streljiva na krov mete neposredno prije glavnog napada kako bi se stanovnike „upozorilo“ da slijedi veći udar i navodno im se dalo vrijeme za evakuaciju.
Kada se takav postupak primjenjuje na stambene zgrade, cijele obitelji imaju samo nekoliko minuta da napuste svoje domove.
Ova praksa, koju Izrael naziva „kucanje po krovu“, potječe iz ranijih ratova u Gazi (2008., 2012. i 2014.) i često se miješa s drugim vrstama upozorenja, koja ponekad ljudima daju samo pet minuta za bijeg.
Organizacije za ljudska prava, uključujući Amnesty International, tvrde da Izrael manipulira ovom praksom koja se predstavlja kao humanitarna mjera, koristeći teže streljivo već u prvom udaru, čime ga zapravo pretvara u dvostruki napad.
Osuđujući tu praksu tijekom rata 2014., Amnesty je naveo: „Ne postoji način da ispaljivanje projektila na civilnu kuću može predstavljati učinkovito ‘upozorenje’.“
