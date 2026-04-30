Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas na "smirivanje strasti" nakon ispisivanja grafita protiv studenata diljem Beograda i incidenta u kojem su navodno aktivisti Srpske napredne stranke (SNS) fizički napali aktiviste Zbora Rakovica, a jednog od njih "oteli".
"Pozivam sve da se smire, da spuste tenzije. Neka svi iznose programe, neka izlaze sa štandovima, idu na tribine, ali nemojte pozivati na ubojstvo, na nasilje. Pitam i ove moje, mora li naljepnica na naljepnicu, uvreda na uvredu? Ako vas napadnu, morate li i vi njih udariti?", upitao je Vučić nakon obilaska Državnog data centra u Kragujevcu.
Rekao je da će izvanredni parlamentarni izbori biti održani u roku od "dva do šest mjeseci".
"I sve će ovisiti o građanima. Građani će donijeti svoj sud. Pobijede li oni, (rektor Sveučilišta u Beogradu Vladan) Đokić, koji im je najpametniji, ja im čestitam iste večeri. Glas naroda je glas Boga", kazao je Vučić.
Dodao je da "ne vidi istraživanja" javnog mnijenja koja pokazuju da je studentska lista po podršci građana blizu Srpskoj naprednoj stranci.
"Oni nemaju ni svoju agenciju koja im kaže da vode. Gledam sva istraživanja i ne vidim istraživanja po kojima su blizu. To je sve što mogu reći. Ako nisu pobijedili ni u jednoj od 10 općina, a svaka od njih bila je izuzetno teška za nas, negdje zbog upravljanja koje nije bilo najbolje, onda je bolje da ne govorim", naveo je Vučić.
"Izbori ili 12. srpnja ili od listopada do kraja studenoga"
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će izbori biti ili 12. srpnja ili od listopada pa do kraja studenoga.
"Sve vas to čeka u narednih šest i pol mjeseci najkasnije, a možda i za dva i pol mjeseca", rekao je Vučić za televiziju Pink i ponovio da će se voditi državnim razlozima.
Dodao je da vjeruje da će izbori biti demokratski i da će Skupština Srbije usvojiti sve preporuke za izborne uvjete koje je dala Kancelarija OESS-a za demokratske institucije i ljudska prava, kao i stav Venecijanske komisije o pravosuđu.
