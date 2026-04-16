Obilježena 33. obljetnica zločina u Ahmićima i Trusini: Trajna je obaveza čuvati istinu

U mjestima Ahmići u središnjoj Bosni i Trusini u sjevernoj Hercegovini u četvrtak su obilježene 33. godišnjica teških ratnih zločina pri čemu su upućene poruke za očuvanje sjećanja na žrtve ali i oprost te izgradnju suživota.
U napadu postrojbi Hrvatskoga vijeća obrane 16. travnja 1993. ubijeno je 116 Bošnjaka u Ahmićima, a u Trusini su pripadnici Armije BiH ubili 22 Hrvata.
Preživjeli svjedok Ahmića Husein Ahmić podsjetio je na razmjere zločina istaknuvši kako je devet članova njegove obitelji ubijeno.
"Ostao sam čuvati uspomenu na one kojih više nema. Vratio sam se među zidove koji pamte vatru i bol“, rekao je Husein Ahmić.
Potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo poručio je da se ne traži osveta nego, pravda za žrtve. Dodao je kako se "zaboraviti ne smije, ali se mora nastaviti živjeti“.
Za zločin u Ahmićima pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđeni su bivši visoki hrvatski dužnosnici iz BiH Dario Kordić, Vladimir Šantić i Drago Josipović.
Za zločin u Trusini osuđeno pet pripadnika Armije BiH
U Trusini je uz poruke mira i suživota, odana počast žrtvama.
Fra Darko Drljo kojemu su u Trusini ubijeni otac, brat i stric istaknuo je kako se "s ovakvih mjesta uvijek treba slati poruke mira“. Dodao je i da "ne možemo vratiti žrtve, ali možemo doprinijeti suživotu“.
Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Darijana Filipović poručila je kako je "trajna obveza čuvati istinu i inzistirati na pravdi“. Istaknula je da svi zločini moraju biti procesuirani kako bi se mir u BiH gradio na istini i pravdi.
Pred Sud Bosne i Hercegovine za zločin u Trusina osuđeno je ukupno pet bivših pripadnika Armije BiH Nihad Bojadžić, Edin Džeko, Nedžad Hodžić, Mensur Memić i Rasema Handanović.
Postupak protiv zapovjednika postrojbe koja je počinila zločin Zulfikara Ališpage vodi su odvojeno i još nije okončan.
