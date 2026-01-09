Oglas

raste broj oboljelih od gripe

Pogoršana epidemiološka situacija u Splitu, KBC ograničio posjete na svim klinikama, zavodima i odjelima

Hina
|
09. sij. 2026. 13:52
KBC Split, N1
Klinički bolnički centar (KBC) Split uveo je ograničenja posjeta pacijentima na svim klinikama, zavodima i odjelima zbog pogoršane epidemiološke situacije i porasta broja oboljelih od gripe, izvijestili su u četvrtak iz te zdravstvene ustanove.

Posjeti su dopušteni jednom posjetitelju dnevno, uz obvezno pridržavanje svih epidemioloških mjera, uključujući nošenje zaštitne maske tijekom boravka u bolesničkim sobama. Riječ je o ograničenju, a ne potpunoj zabrani posjeta, pri čemu iznimki po odjelima nema.

Iz KBC-a Split navode da je odluka donesena preventivno radi zaštite pacijenata i zdravstvenog osoblja, s obzirom na velik broj oboljelih od gripe u Splitsko-dalmatinskoj županiji, kako bi se smanjio rizik unošenja virusa u bolnicu.

Trenutno je u KBC-u Split hospitalizirano pet pacijenata zbog komplikacija povezanih s gripom, a mjera ograničenja posjeta primjenjivat će se do daljnjega, odnosno dok se epidemiološka situacija ne stabilizira, poručuju iz bolnice.

Teme
Epidemiološke mjere Gripa KBC Split Ograničenja posjeta Prevencija bolesti kbc split

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

