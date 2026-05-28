SAMO DVA UVJETA
Dosta vam je stresa? Solana Nin ima posao za vas - galebar u ljetnom periodu
Solana Nin traži galebara, jedno od najneobičnijih sezonskih zanimanja na Jadranu. Riječ je o poslu čuvanja polja soli od galebova tijekom ljetne berbe, kako ptice ne bi onečistile kristalne površine soli i salamure.
Posao se obavlja rano ujutro i navečer, od 4 do 7 te od 18 do 21 sat, kada je na poljima soli najmirnije.
U Solani Nin kažu da su galebovi posljednjih godina postali manje plašljivi pa posao zahtijeva dobro promatračko oko, koncentraciju i fizičku kondiciju zbog puno hodanja, piše Doris Babić za Novi list.
Iako danas postoje dronovi koji mogu pomoći u tjeranju ptica, u Solani žele zadržati tradicionalno zanimanje galebara, koje postoji stoljećima.
Solana Nin ove godine očekuje najmanje 3.000 tona soli te oko 135 tisuća posjetitelja, koliko ih je bilo i prošle godine.
Osim proizvodnje soli, posjetiteljima nude turističke ture i nove proizvode poput krekera, čokolade i suvenira sa solju.
