Arash-e Kamangir
Iran proizveo vlastiti protuzračni sustav: "To je jasna poruka"
Iranska tvrdnja o presretanju drona ponovno je usmjerila pozornost na vojne sposobnosti Teherana nakon mjeseci bombardiranja.
Gubitak američkog drona u blizini jednog od najosjetljivijih svjetskih pomorskih pravaca događa se u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države navodno izvele nove napade na iransko vojno postrojenje blizu Bandar Abbasa. Iranska Revolucionarna garda (IRGC) kasnije je priopćila da je u znak odmazde napala „američku zračnu bazu“, piše Al Jazeera.
Dok napetosti između Irana i SAD-a nastavljaju rasti unatoč krhkom primirju, tvrdnja Teherana da je presreo američki dron ponovno je otvorila pitanja o tome koliko je iranskih protuzračnih kapaciteta preživjelo mjesece izraelskih i američkih napada – te zadržava li Iran otpornost za suočavanje s novim valom napada u slučaju propasti pregovora.
Što je Iran rekao?
Iranska poluslužbena novinska agencija Fars objavila je da je sustav Arash-e Kamangir korišten za presretanje „neprijateljskog“ izviđačkog drona iznad Hormuškog tjesnaca. Sustav je opisan kao sposoban za otkrivanje stealth letjelica, ali bez mnogo tehničkih detalja.
Iranski mediji naveli su da je to upozorenje neprijateljskim zrakoplovima koji djeluju u blizini iranskog zračnog prostora i pomorskih granica, posebno u trenutku kada Iran nastoji iskoristiti djelomičnu kontrolu nad tjesnacem u mogućim pregovorima o prekidu vatre sa SAD-om.
„Ova operacija, provedena uz pomoć sustava sa skrivenim sposobnostima, jasna je i odlučna poruka Irana“, prenio je Fars pozivajući se na neimenovane dužnosnike.
Naziv novog sustava presretanja, Arash-e Kamangir, na farsiju znači „Arash strijelac“ i odnosi se na junaka iz perzijske mitologije koji je, prema legendi, ispalio strijelu kako bi označio granicu između Irana i središnje Azije. Arash se u iranskoj književnosti i poeziji slavi kao heroj koji je pomogao Iranu u borbi protiv strane dominacije.
Koliko je vjerodostojna iranska tvrdnja?
Analitičari upozoravaju da tvrdnju treba promatrati oprezno. Iranski dužnosnici imaju dugu povijest objavljivanja vojnih dostignuća koja je teško neovisno provjeriti.
Ipak, stručnjaci smatraju da je osnovna ideja iza tvrdnje vjerodostojna, budući da Iran snažno ulaže u jeftinije, mobilne i domaće obrambene sustave osmišljene za prijetnju dronovima i zrakoplovima bez oslanjanja na velike fiksne radarske sustave koje je lakše otkriti.
Mark Hilborne, viši predavač na Odjelu za sigurnosne studije na King’s Collegeu u Londonu, rekao je za Al Jazeeru da, iako postoji „vrlo malo neovisno potvrđenih informacija“ o sustavu Arash-e Kamangir, incident „odgovara širem obrascu“.
„Iran je postao prilično samodostatan u raznim oblicima razvoja projektila i, poput Ukrajine, pametno je promijenio ekonomiju ratovanja. Jeftini i jednostavni sustavi mogu ugroziti mnogo složenije sustave.“
Navodno rušenje drona Reaper također bi moglo prisiliti SAD da se više oslanja na skupe projektile umjesto na dronove pri napadima na Iran.
Istodobno, Teheran može nastaviti koristiti relativno jeftine dronove Shahed, što bi mu moglo dati dugoročnu ekonomsku prednost u slučaju dugotrajnog sukoba.
Što bi mogao biti Arash-e Kamangir?
Analitičari koji su razgovarali s Al Jazeerom smatraju da Arash-e Kamangir možda nije revolucionarno novo oružje, nego još jedan korak u iranskom prelasku prema mobilnoj i jeftinijoj protuzračnoj obrani.
Alex Almeida, sigurnosni analitičar platforme Horizon Engage iz New Yorka, rekao je da bi sustav mogao biti povezan s drugim iranskim kratkodometnim ili „lutajućim“ sustavima zemlja-zrak.
„Sumnjam da je riječ o daljnjem razvoju jednog od tih sustava“, rekao je. „Ne oslanja se na fiksno navođenje tradicionalnim radarskim sustavom protuzračne obrane. Vjerojatno koristi neku vrstu elektrooptičkog ili toplinskog navođenja – u biti mobilni sustav zemlja-zrak koji se lako postavlja i lansira.“
To je važno jer tradicionalne mreže protuzračne obrane ovise o radarima i lansirnim baterijama koje je mnogo lakše identificirati, dok se jeftiniji i manji sustavi mogu premještati, skrivati, brzo koristiti i jednostavnije zamijeniti.
Neki od tih sustava dizajnirani su tako da presretač može čekati u zraku, kružeći određenim područjem dok se ne pojavi cilj poput drona ili zrakoplova. Drugi su kratkodometni sustavi protiv dronova ili zrakoplova koji su jeftiniji i manje sofisticirani od velikih protuzračnih baterija, ali ih je lakše proizvoditi i zamijeniti.
To čini dronove poput MQ-9 Reapera – koji su namjerno spori jer im je glavna svrha nadzor – posebno ranjivima.
Nicole Grajewski, docentica na pariškom sveučilištu Sciences Po, rekla je da Teheranu možda još uvijek trebaju snažniji srednjodometni i dugodometni obrambeni sustavi, ali je dodala da mobilni sustavi imaju jasne prednosti.
„Njihova je vrijednost u tome što ih možete brzo premjestiti“, rekla je. „To su mobilni lansirni sustavi, u nekim slučajevima prenosivi. Ne znamo na kojoj je visini Reaper letio. Na temelju objavljene snimke, možda ga je bilo relativno lako srušiti, ali to ipak pokazuje da Iran i dalje ima određene preostale sposobnosti protuzračne obrane.“
Zašto je to važno?
Iranska veća mreža protuzračne obrane ozbiljno je oštećena. Temeljila se na starijim radarski navođenim sustavima zemlja-zrak, uključujući domaće baterije i ruske sustave poput S-300. Smatra se da su izraelski i američki napadi ozbiljno oslabili velik dio te mreže.
No novi sustav presretanja sugerira da Iran i dalje posjeduje određene sposobnosti koje omogućuju „trajnu, ograničenu prijetnju iz zraka niskog intenziteta“ koju je teško trajno neutralizirati, rekao je Almeida.
Ti sustavi možda ne mogu zaustaviti veliku zračnu kampanju niti srušiti velik broj naprednih borbenih zrakoplova, ali mogu prisiliti SAD i Izrael da se više oslanjaju na skupo oružje dugog dometa lansirano iz udaljenijih područja.
Grajewski smatra da je iranska vojna strategija više usmjerena na izdržljivost nego na tehnološku ravnopravnost.
„Njihovi sustavi nisu posebno sofisticirani ni potpuno integrirani, ali upravo zato iranska vojna strategija snažno naglašava otpornost, izdržljivost i mobilnost“, rekla je.
Ta otpornost ima i strateške posljedice. Ako SAD ili Izrael ne mogu trajno ukloniti iransku sposobnost odmazde, svaki novi napad nosi rizik nove eskalacije u Perzijskom zaljevu ili dodatnih poremećaja u Hormuškom tjesnacu, što bi moglo dovesti do rasta cijena plina u SAD-u.
„Ne bih rekla da je Iran zabrinut koliko SAD i Izrael“, rekla je Grajewski.
„Mislim da su SAD pretjerale i precijenile uspjeh ovih operacija … a Izrael i SAD imaju ograničene zalihe streljiva.
Iran ima značajnu obrambenu industriju i nakon 12-dnevnog rata u lipnju 2025. uspio je povećati proizvodnju balističkih projektila na razine koje su visoke prema međunarodnim standardima. Iran također zadržava asimetričnu prednost i na neki su način SAD i Izrael više ograničeni nego Iran“, dodala je.
