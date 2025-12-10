Policija traži muškarca iz Splita, izdala upozorenje: "Ne približavajte mu se"

Policija je objavila kako je u Splitu danas nestao Andro Aglić, kojeg traži, ali je ujedno izdala upozorenje građanima: "Ukoliko uočite osobu s fotografije, ne približavajte mu se. Odmah nazovite policiju na broj 192!"
Oglas
Podaci o nestanku objavljeni su u evidenciji nestalih osoba NENO.
Mladić je rođen 2007. godine, visok je 195 centimetara, ima crnu kosu i plave oči. Bio je odjeven u crnu hudicu i crne hlače.
Ako posjedujete informacije o navedenoj osobi ili imate korisna saznanja, policija moli da je o tome odmah obavijestite.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 15 min.
SK
|
prije 24 min.
SK
|
prije 44 min.
Najnovije
Oglas
Oglas