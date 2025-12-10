Oglas

Policija traži muškarca iz Splita, izdala upozorenje: "Ne približavajte mu se"

author
N1 Info
|
10. pro. 2025. 14:31
Andro Aglić
Nestali.gov.hr

Policija je objavila kako je u Splitu danas nestao Andro Aglić, kojeg traži, ali je ujedno izdala upozorenje građanima: "Ukoliko uočite osobu s fotografije, ne približavajte mu se. Odmah nazovite policiju na broj 192!"

Podaci o nestanku objavljeni su u evidenciji nestalih osoba NENO.

Mladić je rođen 2007. godine, visok je 195 centimetara, ima crnu kosu i plave oči. Bio je odjeven u crnu hudicu i crne hlače.

Ako posjedujete informacije o navedenoj osobi ili imate korisna saznanja, policija moli da je o tome odmah obavijestite.

