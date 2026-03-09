Potpisan ugovor o kupoprodaji kojim Grad Split preuzima Spaladium arenu

Nakon današnjeg potpisivanja ugovora očekuje se rješenje Trgovačkog suda u Splitu o dosudi nekretnine, a po njegovoj pravomoćnosti provest će se upis u zemljišnim knjigama, čime će Grad Split postati vlasnik Spaladium Arene sagrađene na pravu građenja, rekli su u uredu splitskog gradonačelnika.