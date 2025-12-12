Spaladium Arenu kupuje se za pet milijuna eura

Ivošević je uzvratio "kako nema moralno pravo jer je digao ruku za rebalans, a on nema cijenu za koju će ići s HDZ-om". Na što je Prkić samo konstatirao kako se Ivošević lako naljuti kad se njega jedva dotakne malom ironijom, dok on može 'šamarati' lijevo i desno", piše Dalmacija danas.