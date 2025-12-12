Spaladium Arenu kupuje se za pet milijuna eura

Spaladium Arena će prijeći u vlasništvo Grada Splita, nakon što je zatvorena koncem 2022. godine, zbog pokretanja ovrhe nad tvrtkom TPN Sportski grad u stečaju. Nisu podmirili komunalnu naknadu Gradu, blokiran im je račun, i stavljen je ključ u bravu.
Odluka o otkupu potraživanja
Od tada se traži rješenje za dvoranu, a današnjom odlukom Gradskog vijeća napravljen je najvažniji korak, odluka o otkupu potraživanja za pet milijuna eura. Arena propada posljednje tri godine, a dodatan udarac je bila i superćelijska oluja iz srpnja ove godine, podsjeća Dalmatinski portal.
Amandman Bojana Ivoševića nije prošao, a prošla je odluka za kupnju Spaladium Arene za pet milijuna eura s 19 glasova ZA od 28 prisutnih - suzdržani su bili vijećnici Centra.
U raspravu oko kupnje se ranije uključio i Jakov Prkić.
"Sve smo već rekli i zaključili, ali ovdje je najmanji problem novac jer smo na Žnjanu potrošili milijune zbog žurbe. Zanima me međutim kako će se upravljati nakon što se jednom kupi, nakon što se renovira? Hoće li potpasti pod Javnu ustanovu Športski objekti?"
"Ne daj Bože njima dati na upravljanje, to bi bila katastrofa... Što se tiče uključivanja Vlade, evo osigurač imamo, iduća promjena vlasti i sve je vaše", sarkastičan je bio Prkić.
Ivošević je uzvratio "kako nema moralno pravo jer je digao ruku za rebalans, a on nema cijenu za koju će ići s HDZ-om". Na što je Prkić samo konstatirao kako se Ivošević lako naljuti kad se njega jedva dotakne malom ironijom, dok on može 'šamarati' lijevo i desno", piše Dalmacija danas.
Sudsko ročište, na kojemu bi se dogovor trebao provesti, održat će se u siječnju nadolazeće godine. Sanaciju bi pomogla i Vlada, konkretno Ministarstvo sporta.
