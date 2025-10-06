Oglas

Odgođena prodaja Spaladium Arene. U dvorani dvije i pol godine nema struje

06. lis. 2025. 20:46
Dok se druge hrvatske arene uredjuju za nadolazece Svjetsko rukometno prvenstvo splitska Spaladium arena pravlo je ruglo grada pod Marjanom.
Ivo Cagalj/PIXSELL

Ni nakon još jedne skupštine vjerovnika Spaladium Arene - dogovora nema, prodaja se odgađa.

U tijeku su pregovori banaka s Gradom Splitom, a prvi put u proces su se uključila i nadležna ministarstva i DORH. Hoće li sportska dvorana, zatvorena više od dvije godine, oštećena u srpanjskom nevremenu ikada više otvoriti svoja vrata?

Grad Split prije pola godine umalo je u svojim rukama imao Spaladium Arenu, no prodaju u četvrtom krugu javne dražbe Trgovački je sud poništio. Saga sudskih sporova i nemogućnosti dogovora banaka i Grada o budućnosti sportske dvorane koja godinama propada - napokon bi mogla završiti, piše HRT.

"Pregovori su u tijeku već od ovoga ljeta. U razgovoru sam sa bankama koji su dali svoju ponudu, a dobili su oni također odobrenje svojih uprava. U ovom cijelom postupku sudjeluju i nadležna ministarstva, ured za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske, a isto tako i državno odvjetništvo", izjavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Njihovo uključivanje u cijelu proceduru dobar je signal da bi se dogovor mogao postići u iduća 3 mjeseca, za kada je sazvana iduća skupština vjerovnika. Vrijeme postaje sve važniji faktor, ističe stečajna upraviteljica, posebno zbog oštećenja dvorane u srpanjskom nevremenu.

"Arena je pretrpjela određene štete koje se u sljedećem razdoblju, ako bude kiša, ako bude drugih elementarnih nepogoda, mogu samo pogoršati. Zbog gotovo četiri godine nikakve suradnje sa gradom naravno da sam u ovom trenutku itekako optimistična jer su nekakvi pregovori krenuli", kazala je Natalija Mladineo, stečajna upraviteljica tvrtke TPN Sportski grad u stečaju.

Dvije i pol godine u Areni nema struje. Dvorana je procijenjena na 59 milijuna eura, a završila je u stečaju zbog dugova za komunalnu naknadu. Za njezino stavljanje u funkciju bit će potrebno najmanje 2 i pol milijuna eura.

"Ušla je oborinska voda, izazvala štetu što smo uspjeli nekako volonterski sanirati. No tek će se znati kad se upali struja kolika je šteta u dvorani, što će sve trebati popraviti ili preurediti. Mislim da je bitno završiti taj cijeli objekt, tu je i nastao najveći problem", izjavio je Renco Posinković, bivši direktor tvrtke Sportski grad TPN d.o.o. u stečaju.

Preuzme li Grad Split Arenu, tu bi se premjestila cijela gradska uprava. Ponuda za otkup trebala bi uključivati i prekid svih sporova , odnosno da banke povuku tužbu u sporu koji bi s kamatama Grad mogao stajati 100 milijuna eura.

"Ono što sam ja kao gradonačelnik nastavio je postupak revizije pred Vrhovnim sudom. On i dalje traje, ali ovdje je cilj sagledati cijelu situaciju grada Splita. To podrazumijeva i sporove koji su u tijeku", rekao je Šuta.

U međuvremenu, velika sportska natjecanja, koncerti ili sajmovi koji su se nekada u Spaladium Areni održavali, ostaju propuštene prilike koje je Split mogao itekako dobro kapitalizirati.

Split Tomislav Šuta spaladium arena

