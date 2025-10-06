Odgođena prodaja Spaladium Arene. U dvorani dvije i pol godine nema struje

"Ušla je oborinska voda, izazvala štetu što smo uspjeli nekako volonterski sanirati. No tek će se znati kad se upali struja kolika je šteta u dvorani, što će sve trebati popraviti ili preurediti. Mislim da je bitno završiti taj cijeli objekt, tu je i nastao najveći problem", izjavio je Renco Posinković, bivši direktor tvrtke Sportski grad TPN d.o.o. u stečaju.