Magnituda 3,8
Potres u BiH, osjetio se i u Hrvatskoj
Potres magnitude 3,8 po Richteru pogodio je oko ponoći Bosnu i Hercegovinu.
Prema podacima EMSC-a, podrhtavanje tla zabilježeno je oko ponoći.
Epicentar potresa nalazio se 11 kilometara sjeverozapadno od Trebinja, odnosno oko 72 kilometra jugoistočno od Mostara, na dubini od 10 kilometara.
Potres se osjetio i u Hrvatskoj
Potres se osjetio i u dijelovima Hrvatske te Crne Gore.
"Lagano podrhtavanje", napisao je jedan korisnik EMSC-a.
"Bio sam vani i drvo i zemlja su se tresli", napisao je korisnik iz Dubrovnika.
#Earthquake (#zemljotres) possibly felt 21 sec ago in #Bosnia&Herzegovina. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) May 28, 2026
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/4DZ761M1tX
